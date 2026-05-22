Las principales autoridades del sector aeroportuario y de la aviación civil comercial sostuvieron una reunión para afinar los preparativos técnicos y operativos con miras a la próxima Auditoría Universal de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA).

La evaluación, a cargo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), examinará el cumplimiento de los estándares internacionales en facilitación.

La reunión de trabajo se realizó en la sede de la Junta de Aviación Civil (JAC), con la participación de su presidente, Héctor Porcella; del director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), ingeniero Igor Rodríguez Durán; y de Víctor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario (DA). Estas instituciones desempeñan un papel clave para demostrar el cumplimiento del país con las Normas y Métodos Recomendados del Anexo 9 sobre Facilitación, uno de los componentes que serán evaluados durante la auditoría.

Por su parte, el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada Enmanuel Souffront Tamayo, reafirmó el respaldo interinstitucional para garantizar una preparación adecuada del Estado dominicano ante este proceso de evaluación internacional.

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Souffront Tamayo señaló que el CESAC mantiene el compromiso de ofrecer apoyo y acompañamiento técnico a las entidades nacionales incluidas en el alcance de la próxima Auditoría Universal de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA), que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) realizará en materia de facilitación.

Durante el encuentro, se revisaron los aspectos técnicos, normativos y procedimientos que deben supervisarse como parte de la preparación nacional, destacando la importancia de la coordinación interinstitucional, la consolidación de evidencias de cumplimiento y la armonización de los procesos vinculados a la facilitación del transporte aéreo en la República Dominicana.

El CESAC se mantendrá encabezando una serie de reuniones de seguimiento con las demás instituciones relacionadas, con el propósito de coordinar acciones, revisar avances, fortalecer la documentación probatoria y asegurar una respuesta integrada del Estado frente al proceso de auditoría internacional.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento del decreto presidencial que declara de alto interés nacional la recepción de la auditoría USAP-CMA de la OACI y que instruye a todas las instituciones del Estado a brindar la mayor colaboración al CESAC en las responsabilidades vinculadas a este proceso, reconociendo la trascendencia que tiene para la imagen, credibilidad y posicionamiento del país ante la comunidad aeronáutica internacional.