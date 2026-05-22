En la madrugada del viernes 22 de mayo de 2026, autoridades policiales hallaron el cuerpo sin vida de una joven identificada como Avril, de 25 años, en una finca ubicada en la comunidad Los Arroyones, distrito municipal San José del Puerto, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Según informaron fuentes policiales, el cadáver presentaba signos de violencia y fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la realización de la autopsia correspondiente.

La víctima era oriunda del sector 30 de Marzo, en el mismo municipio. Las primeras informaciones señalan como principal sospechoso a Raudy (o Randy) Jiménez Dicent, de 25 años, encargado de la propiedad donde se produjo el hallazgo y pareja sentimental de la joven. El presunto agresor se encuentra prófugo y es activamente buscado por las autoridades.

Investigación en curso

Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Avril. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre el posible móvil del crimen ni sobre antecedentes de violencia previa en la pareja.

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Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero del sospechoso y han asegurado que se están siguiendo todos los procedimientos legales para garantizar una investigación exhaustiva y se espera que los resultados de la autopsia aporten información clave para el avance de la causa.

Este caso se suma a una serie de hechos de violencia de género que afectan a la República Dominicana, donde el combate al feminicidio sigue siendo un desafío pendiente. Organizaciones sociales y especialistas han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para las víctimas, así como de asegurar una respuesta judicial oportuna y efectiva.

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