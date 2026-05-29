El jurista y especialista en derecho laboral Julio Aníbal Suárez afirmó que la cesantía constituye una de las principales conquistas históricas de los trabajadores dominicanos y advirtió que cualquier intento de reducirla o eliminarla representaría un retroceso en materia de derechos laborales.

La posición fue planteada durante la presentación de su libro Aportes sobre Cesantía, Trabajo y Desempleo, actividad organizada por la Confederación Unión Clasista de Trabajadores (UCT), en la que también abordó el debate sobre la reforma del Código de Trabajo y sus posibles implicaciones para los trabajadores.

La cesantía no frena el crecimiento económico

Suárez sostuvo que el Código de Trabajo dominicano es el resultado de décadas de luchas sociales y sindicales, por lo que sus disposiciones deben analizarse no solo desde una perspectiva económica, sino también por su impacto en la estabilidad de las familias trabajadoras.

El exjuez de la Suprema Corte de Justicia rechazó los argumentos que vinculan la cesantía con el desempleo o con una supuesta pérdida de competitividad para atraer inversiones. Según explicó, la experiencia económica del país demuestra que la economía dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido durante años sin que este derecho haya impedido la expansión de la actividad productiva.

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Un mecanismo de protección frente al despido

Durante su exposición, el especialista recordó que la cesantía tiene un carácter resarcitorio, ya que busca compensar al trabajador cuando el contrato laboral termina por decisión unilateral del empleador y sin una causa justificada.

A su juicio, este mecanismo constituye una garantía de protección frente a la pérdida del empleo y forma parte de los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de décadas de reivindicaciones laborales.

Cuestiona sustituir la cesantía por un seguro de desempleo

El jurista también expresó reservas sobre las propuestas que plantean reemplazar la cesantía por un seguro de desempleo.

Consideró que ese modelo ofrecería beneficios limitados y temporales, además de trasladar a los trabajadores riesgos que actualmente están cubiertos por las garantías previstas en la legislación laboral vigente.

Llama a fortalecer los derechos colectivos

Suárez planteó que una eventual reforma laboral debería enfocarse en ampliar la protección de los trabajadores mediante el fortalecimiento de derechos colectivos como la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga.

"Una reforma laboral verdaderamente beneficiosa para los trabajadores debe fortalecer los derechos colectivos y garantizar mayores niveles de protección social, no recortar conquistas históricas que han contribuido a la estabilidad laboral y al bienestar de miles de familias dominicanas", expresó.

La actividad reunió a dirigentes sindicales, abogados, académicos y representantes de diversos sectores sociales.

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