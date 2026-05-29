Tras dos semanas consecutivas con los precios congelados, el Gobierno volvió a subir este viernes las gasolinas y el gasoil entre RD$ 2 y RD$ 4 por galón para la semana del 30 de mayo al 5 de junio.

Desde el inicio de la crisis petrolera provocada por la guerra en Medio Oriente, el patrón se ha repetido: períodos de estabilidad temporal seguidos de reajustes graduales en los principales combustibles. Con las nuevas alzas, la gasolina premium acumula un aumento de RD$ 45 por galón desde finales de febrero.

Un recuento realizado por Acento muestra que, salvo las primeras semanas de la crisis, las alzas han llegado cada 15 días, mientras el Estado anuncia millonarios subsidios para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional.

El 27 de febrero, un día antes del inicio del conflicto, el Gobierno dejó sin variación los combustibles. La gasolina premium se vendía a RD$ 290.10 y la regular a RD$ 272.50, mientras el GLP permanecía en RD$ 137.20. Para esa semana, el subsidio fue de RD$ 188 millones.

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Sin embargo, apenas siete días después, el subsidio se duplicó 2.8 hasta los RD$ 544.8 millones. Fue entonces cuando el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aseguró por primera vez que el país contaba con “la planificación necesaria para garantizar la estabilidad frente a la volatilidad global ante los enfrentamientos en Medio Oriente”.

El discurso gubernamental insistía en que el subsidio funcionaba como un “escudo protector” para evitar aumentos abruptos en el transporte y en los productos de la canasta básica.

Pero el alivio duró poco.

El 13 de marzo llegaron los primeros incrementos: RD$ 5 adicionales para las gasolinas y el gasoil, aunque el GLP siguió congelado. Una semana después, el 20 de marzo, el ajuste se duplicó a RD$ 10 por galón.

En ese momento, Industria y Comercio justificó la medida alegando que la crisis bélica había provocado “la mayor interrupción de suministro en la historia petrolera mundial”, citando datos de la Agencia Internacional de Energía sobre el aumento del precio del barril WTI.

Mientras los subsidios seguían aumentando, RD$ 1,702 millones para la semana del 21 al 27 de marzo, los precios también escalaban. La gasolina premium pasó de RD$ 290.10 antes del conflicto a RD$ 305.10 en menos de un mes.

A finales del 28 de marzo al 3 de abril hubo una breve pausa; y del 4 al 10 de abril también se mantuvieron sin variación los precios de las gasolinas, de acuerdo con el MICM. Durante dos semanas consecutivas, el Gobierno destinó RD$ 3,594 millones esos días para mantener congelados los precios de los combustibles.

1 de 6 | El 2 de mayo regresaron los aumentos, con incrementos de RD$9 para la gasolina premium y el gasoil óptimo, y RD$7 para las versiones regulares. 2 de 6 | Para la semana del 11 al 17 de abril, las gasolinas y el gasoil registraron nuevas alzas de entre RD$7 y RD$9 por galón. 3 de 6 | El 20 de marzo, los combustibles volvieron a subir y esta vez el reajuste alcanzó RD$10 por galón en las gasolinas y el gasoil. 4 de 6 | El 13 de marzo, el Gobierno aplicó el primer aumento tras el inicio del conflicto, subiendo RD$5 por galón a las gasolinas y el gasoil. 5 de 6 | El 28 de febrero de 2026, un día después del inicio de la escalada militar en Medio Oriente, el Gobierno mantuvo sin cambios los precios de los combustibles y destinó un subsidio de RD$188 millones para evitar alzas inmediatas. 6 de 6 | A mediados de mayo, el Gobierno volvió a aplicar reajustes de entre RD$4 y RD$8 por galón en los principales combustibles.

Pero el patrón volvió a repetirse.

Desde el 11 hasta el 17 de abril, los precios de las gasolinas y el gasoil registraron alzas entre RD$ 7 y RD$ 9 por galón, pese a que el subsidio seguía rondando los RD$ 1,793 millones.

Luego vino otro período de estabilidad de dos semanas consecutivas (del 18 al 24 de abril, y del 25 de abril al 1 de mayo), acompañado de subsidios de RD$ 2,297.7 millones.

Sin embargo, el 2 de mayo regresaron los aumentos: RD$ 9 para la gasolina premium y el gasoil óptimo, y RD$ 7 para las regulares.

La historia volvió a repetirse a mediados de mayo. Tras una semana sin cambios, el Gobierno aplicó nuevas alzas de entre RD$ 4 y RD$ 8 por galón, mientras explicaba que el petróleo WTI rondaba los US$ 105 por barril luego de subir casi 4 % en una sola jornada.

Con esos reajustes, la gasolina premium pasó a venderse en RD$ 331.10 por galón, acumulando un incremento de RD$ 41 desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Para la semana del 23 al 29 de mayo, el Gobierno volvió a congelar los precios y anunció subsidios por RD$ 1,588.5 millones para contener el impacto en los combustibles esenciales y el GLP.

Hoy, viernes 29 de mayo, el MICM informó las gasolinas y el gasoil registrarán nuevas alzas de entre RD$ 2 y RD$ 4 por galón. La gasolina premium subirá a RD$ 335.10 y la regular a RD$ 307.50, mientras el gasoil óptimo costará RD$ 287.10 y el regular RD$ 259.80 para la semana del 30 de mayo al 5 de junio.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más