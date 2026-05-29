El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$ 954.9 millones en subsidios para mantener congelado al GLP, mientras dispuso reajustes al alza y a la baja para la semana del 30 de mayo al 5 de junio.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) y sus derivados, de referencia para nuestro país, se ha mantenido volátil en los mercados internacionales durante los últimos días, obligando a hacer reajustes en los precios finales.

Para esta semana la gasolina premium y el gasoil óptimo recibirán un reajuste de RD$ 4 por galón, y la gasolina y el gasoil regular de RD$ 2.

Asimismo, se dispusieron bajas de RD$ 23.15 para el avtur, de RD$ 25 para el kerosene, de RD$ 9.77 para el fuel oíl #6 y RD$ 11.18 en el fuel oíl #1.

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Con los precios actuales, el Gobierno está subsidiando a los consumidores con cada galón de combustible que compran de la siguiente manera: en el GLP con RD$ 16.97, gasolina premium con RD$ 28.41, gasolina regular con RD$ 47.81, gasoil regular con RD$ 57.81 y en el gasoil óptimo con RD$ 61.43, para no transferir el costo total de los mismos a la población.

1 de 1 | Los subsidios que el Gobierno ha destinado a los combustibles en lo que va de año se acerca a los RD$ 18 mil millones, como parte del plan para mitigar el impacto de la crisis en el Medio Oriente en los bolsillos de los más vulnerables.

Para la semana del 30 de mayo al 5 de junio, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$335.10 por galón sube RD$ 4.00.

Gasolina Regular RD$307.50 por galón sube RD$ 2

Gasoil Regular RD$ 259.80 por galón sube RD$ 2

Gasoil Óptimo RD$ 287.10 por galón sube RD$ 4

Avtur RD$ 277.02 por galón baja RD$ 23.15.

Kerosene RD$ 314.70 por galón baja RD$ 25

Fuel Oíl #6 RD$ 194.06 por galón baja RD$ 9.77

Fuel Oíl 1%S RD$ 215.10 por galón baja RD$ 11.18

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$ 137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$ 43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 59.32, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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