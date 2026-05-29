El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$ 954.9 millones en subsidios para mantener congelado al GLP, mientras dispuso reajustes al alza y a la baja para la semana del 30 de mayo al 5 de junio.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) y sus derivados, de referencia para nuestro país, se ha mantenido volátil en los mercados internacionales durante los últimos días, obligando a hacer reajustes en los precios finales.
Para esta semana la gasolina premium y el gasoil óptimo recibirán un reajuste de RD$ 4 por galón, y la gasolina y el gasoil regular de RD$ 2.
Asimismo, se dispusieron bajas de RD$ 23.15 para el avtur, de RD$ 25 para el kerosene, de RD$ 9.77 para el fuel oíl #6 y RD$ 11.18 en el fuel oíl #1.
Con los precios actuales, el Gobierno está subsidiando a los consumidores con cada galón de combustible que compran de la siguiente manera: en el GLP con RD$ 16.97, gasolina premium con RD$ 28.41, gasolina regular con RD$ 47.81, gasoil regular con RD$ 57.81 y en el gasoil óptimo con RD$ 61.43, para no transferir el costo total de los mismos a la población.
Para la semana del 30 de mayo al 5 de junio, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
Gasolina Premium se venderá a RD$335.10 por galón sube RD$ 4.00.
Gasolina Regular RD$307.50 por galón sube RD$ 2
Gasoil Regular RD$ 259.80 por galón sube RD$ 2
Gasoil Óptimo RD$ 287.10 por galón sube RD$ 4
Avtur RD$ 277.02 por galón baja RD$ 23.15.
Kerosene RD$ 314.70 por galón baja RD$ 25
Fuel Oíl #6 RD$ 194.06 por galón baja RD$ 9.77
Fuel Oíl 1%S RD$ 215.10 por galón baja RD$ 11.18
Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$ 137.20 por galón mantiene su precio.
Gas Natural RD$ 43.97 por m3 mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 59.32, según las publicaciones diarias del Banco Central.
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