Las remesas continúan siendo uno de los principales soportes económicos de los hogares dominicanos, aunque el uso del dinero sigue concentrado mayormente en efectivo pese al crecimiento de los canales digitales.

De acuerdo con el estudio “Remesas 2030: cómo profundizar la inclusión financiera de los receptores”, elaborado por Mastercard y CrossTech, las remesas representan cerca del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana y llegan a aproximadamente un millón de hogares, impactando a cerca del 40 % de las familias del país.

El informe destaca que estos recursos no solo funcionan como una transferencia económica, sino como un mecanismo de estabilidad para cubrir gastos esenciales como alimentación, salud, educación y vivienda.

Sin embargo, aunque el envío de remesas se ha digitalizado en los últimos años, el uso del dinero mantiene patrones tradicionales. Más del 60 % de los receptores retira los fondos en efectivo poco tiempo después de recibirlos, incluso cuando llegan mediante cuentas bancarias, tarjetas o billeteras digitales.

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Según el estudio, esto ocurre porque el efectivo sigue siendo percibido como una herramienta de mayor control, seguridad y familiaridad dentro de la economía diaria de los hogares.

El reporte plantea que el principal reto ya no es el acceso a la tecnología financiera, sino lograr que las remesas permanezcan más tiempo dentro del sistema financiero formal para facilitar pagos digitales, ahorro, acceso al crédito y otros servicios.

“El verdadero impacto no está solo en cómo se envía el dinero, sino en cómo se usa después de llegar. Si ese dinero sale rápidamente del sistema, se pierde una oportunidad clave de inclusión financiera”, afirmó Tomás Alonso, gerente de país para República Dominicana y Haití en Mastercard.

Actualmente, gran parte de las remesas se destina al consumo inmediato y la manutención del hogar.

No obstante, el estudio señala que cuando estos recursos logran integrarse al sistema financiero, pueden ayudar a construir historial crediticio y ampliar las posibilidades de financiamiento para las familias.

El análisis también destaca que en América Latina y el Caribe el uso de efectivo en transacciones cayó de 67 % en 2014 a 25 % en 2024, reflejando un avance de la digitalización financiera, aunque todavía limitado en el caso específico de las remesas.

Para los especialistas, la confianza sigue siendo uno de los principales obstáculos para acelerar el uso digital del dinero recibido desde el exterior.

“La industria ha logrado avances significativos para que el dinero cruce fronteras de forma más rápida y eficiente. Sin embargo, el verdadero desafío comienza después: lograr que esas remesas se integren en la vida financiera de las personas”, señaló Hugo Cuevas Mohr, director ejecutivo de CrossTech.

El informe concluye que el desafío regional ya no es únicamente digitalizar el envío de remesas, sino lograr que esos recursos permanezcan dentro del sistema financiero y generen mayores oportunidades económicas para millones de familias.

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