El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

Los principales elementos considerados para esta decisión fueron la recuperación gradual de la economía dominicana y que las presiones inflacionarias recientes se asocian al choque de oferta negativo ante los mayores precios internacionales del petróleo. Asimismo, se ponderó que las expectativas de inflación de mediano plazo permanecen ancladas a la meta del BCRD de 4.0 % ± 1.0 %.

Tras permanecer desde mayo de 2023 dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, la inflación interanual incrementó a 5.11 % en el mes de abril, afectada por los ajustes en los precios de los combustibles asociados a los incrementos en los precios internacionales del petróleo.

Para mitigar el impacto de mayores precios energéticos a nivel global, el Gobierno dominicano está implementando un programa de subsidios parciales a los combustibles y otros productos, así como asistencia social a la población vulnerable; a la vez que mantendría la ejecución prevista del gasto de capital.

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Considerando los efectos del choque energético internacional, el sistema de pronósticos del BCRD indica que la inflación interanual podría mantenerse durante los próximos meses por encima del rango meta; retornando al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % en el cuarto trimestre del año, conforme se disipe el impacto de los mayores precios del petróleo.

En el contexto internacional

En Estados Unidos, la actividad económica ha mantenido un buen desempeño, a pesar de la crisis en Medio Oriente, con un crecimiento interanual de 2.6 % en el primer trimestre del año.

Además, la tasa de desempleo se ubicó en 4.3 % en abril, en torno al pleno empleo, apoyada en una mayor creación de puestos de trabajos durante los últimos meses.

En tanto, la inflación incrementó a 3.8 % en abril ante mayores precios energéticos, alejándose de la meta de 2.0 % de la Reserva Federal (Fed). En este contexto, los analistas del mercado prevén que la Fed mantendría sin cambios su tasa de referencia en los próximos meses.

En la Zona Euro, la actividad económica se desaceleraría hasta 0.8 % en 2026 según Consensus Forecasts, afectada por el conflicto bélico. Mientras, la inflación interanual aumentó a 3.0 % en abril, ubicándose por encima de la meta de 2.0 %.

Ante este escenario, los analistas del mercado prevén que el Banco Central Europeo podría realizar incrementos en su tasa de política monetaria en el segundo semestre del año.

En América Latina, el crecimiento económico se mantendría moderado, con una expansión promedio de 2.0 % en 2026, de acuerdo con Consensus Forecasts.

En tanto, los mayores precios del petróleo continúan generando presiones inflacionarias importantes en los países de la región, lo que ha provocado que la inflación se ubique por encima de la meta en varias de las economías.

En ese contexto, la mayoría de los bancos centrales de la región han decidido mantener sin cambios sus tasas de política monetaria en sus últimas reuniones.

Respecto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) permaneció elevado durante el mes de mayo, promediando unos US$ 100 por barril, en un contexto de menor oferta del crudo.

No obstante, las perspectivas sobre una potencial resolución del conflicto en Medio Oriente han reducido el precio del crudo hasta situarse por debajo de US$ 90 por barril durante los últimos días.

Mientras, el precio del oro por onza troy se ubica en torno a US$ 4,600 al cierre de mayo, luego de haberse situado por encima de US$ 5,000 a inicios del año, en un entorno internacional volátil.

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