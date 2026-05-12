Entre enero y abril de 2026, las remesas alcanzaron US$ 4,079.9 millones, aumentando 4.1 % en términos interanuales. En abril, se recibieron US$ 1,060.2 millones, monto superior en US$ 105.7 millones al recibido en abril de 2025 y con un crecimiento interanual de 11.1 %, superior al 3.5 % de crecimiento observado en marzo 2026.
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que este crecimiento en abril ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente, que han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.
La institución señala que, este repunte se atribuye, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, país desde donde se originó el 82.5 % de los flujos formales recibidos en abril, equivalentes a unos US$ 797.3 millones.
El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en abril, como España, por un valor de US$ 59.5 millones, con un 6.2 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Italia con 1.2 %, Suiza y Haití con 1.1 % de los flujos recibidos cada uno. En el resto de la recepción de remesas se distinguen Francia, Canadá y Puerto Rico.
Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 50.9 % durante abril, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10 % y 6.8 %, respectivamente. Esto indica que más de dos tercios (67.7 %) de las remesas se reciben en las zonas metropolitanas del país.
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