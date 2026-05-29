El Gobierno inició este viernes la entrega de un segundo Bono de Emergencia a familias afectadas por las inundaciones registradas en abril en Villa Montellano, provincia Puerto Plata, donde las lluvias provocaron daños en viviendas, pérdida de ajuares y desplazamientos temporales de residentes.

La asistencia será canalizada a través del programa Supérate y beneficiará a 2,289 hogares, según informaron las autoridades durante un acto encabezado por la directora de la entidad, Mayra Jiménez, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Cada familia recibirá RD$ 7,000, en una jornada que se extenderá hasta este sábado en el Club Recreativo Municipal de Villa Montellano. La entrega forma parte de una segunda fase de ayudas económicas tras los aguaceros que afectaron la zona norte del país durante abril.

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De acuerdo con cifras oficiales, el monto distribuido en esta etapa supera los RD$ 16 millones y, sumado a las ayudas otorgadas semanas atrás, la inversión total rondará los RD$ 31 millones. Sin embargo, durante el acto, Paliza afirmó que entre los bonos de emergencia y la entrega del programa “El Cariñito” a madres del municipio, el desembolso estatal alcanzaría más de RD$ 35 millones.

Las autoridades explicaron que 1,850 de las familias beneficiadas ya forman parte de programas sociales del Estado, mientras que otras 439 fueron incorporadas de manera excepcional tras ser identificadas como afectadas por las inundaciones.

El proceso de selección se realizó mediante levantamientos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), mecanismo utilizado para focalizar ayudas sociales y subsidios estatales.

Las lluvias registradas en abril provocaron inundaciones urbanas y daños materiales en distintos sectores de Villa Montellano, un municipio que históricamente enfrenta problemas de drenaje y vulnerabilidad ante fenómenos atmosféricos.

Aunque las autoridades destacan la rapidez de la asistencia económica, especialistas en gestión de riesgo han advertido en múltiples ocasiones que las ayudas posteriores a emergencias no sustituyen la necesidad de obras de mitigación, ordenamiento territorial y planificación urbana en comunidades expuestas a inundaciones recurrentes.

Durante el acto, funcionarios locales valoraron la respuesta gubernamental, mientras residentes consultados en días anteriores habían reclamado mayor rapidez en la reposición de enseres y reparación de viviendas afectadas.

Para facilitar el retiro de los fondos, Banreservas instaló unidades móviles temporales en el municipio.

El Gobierno ha planteado en distintos escenarios la implementación de un modelo de “protección social adaptativa”, una estrategia que busca combinar asistencia económica y respuesta rápida ante eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes en el Caribe debido al impacto del cambio climático.

En la actividad participaron autoridades municipales y provinciales, además de representantes de Supérate y otras instituciones estatales vinculadas a la asistencia social.

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