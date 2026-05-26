Este es el Link de consulta Bono Madre 2026. Aquí puedes verificar si eres beneficiaria

Aunque muchas personas buscan un “link consulta Bono Madre”, las autoridades informaron que la verificación se realiza mediante varios canales oficiales habilitados para confirmar si una persona fue incluida como beneficiaria.

El subsidio es administrado por Supérate y forma parte de las ayudas sociales entregadas durante el mes de las madres. Las beneficiarias son seleccionadas mediante cruces de datos oficiales y no necesitan realizar un registro nuevo para optar por el bono.

Para recibir el beneficio, las madres deben cumplir con criterios como:

Ser dominicana y portar cédula.

Residir en República Dominicana.

Ser madre.

No percibir ingresos mensuales superiores a RD$ 38,158.33.

La selección de beneficiarias se realiza utilizando informaciones del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), la Tesorería de la Seguridad Social y otras bases de datos gubernamentales.

El pago del Bono Madre 2026 se efectúa mediante:

Tarjeta Aliméntate de Supérate.

Remesas Banreservas.

Cuenta digital Mío Banreservas.

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Las madres que reciban el subsidio vía remesa recibirán un mensaje SMS con las instrucciones para retirar el dinero en una sucursal de Banreservas utilizando su cédula física.

Link consulta Bono Madre 2026

Las consultas oficiales pueden realizarse a través de los siguientes canales:

Portal de Supérate.

WhatsApp 809-362-2000.

Línea *462.

Aplicación SoyYoRD.

Oficinas de servicio Supérate.

Sucursales de Banreservas.

Las autoridades reiteraron que no es necesario pagar dinero ni llenar formularios externos para recibir el bono y exhortaron a las madres a evitar enlaces fraudulentos difundidos en redes sociales.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más