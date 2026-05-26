¿Sabes cómo buscar el Bono Madre 2026? Aquí te lo explicamos

El Bono Madre 2026 consiste en una transferencia única de RD$ 1,500 otorgada por el Gobierno a madres dominicanas seleccionadas a través del programa Supérate y otras bases de datos sociales.

Las beneficiarias pueden verificar si recibirán el bono utilizando su número de cédula o mediante los canales habilitados por las autoridades.

¿Cómo buscar el Bono Madre?

Las madres interesadas en saber si recibirán el subsidio pueden realizar la consulta a través de:

El portal oficial de Supérate.

El chatbot de consulta disponible en www.gob.do.

El WhatsApp 809-362-2000.

La aplicación SoyYoRD.

La línea telefónica *462.

Oficinas de servicio Supérate.

Sucursales de Banreservas.

Además, Supérate informó que las consultas también pueden hacerse llamando al Centro de Contacto mediante los números 809-920-2081, 1-809-200-0063 y 1-809-200-0064.

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Requisitos para recibir “El Cariñito”

Según las preguntas frecuentes publicadas por Supérate, las beneficiarias deben cumplir con estos criterios:

Ser madre.

Ser dominicana y portar cédula de identidad.

Residir en República Dominicana.

No percibir ingresos mensuales superiores a RD$ 38,158.33.

En publicaciones anteriores sobre el programa se había indicado un tope de ingresos de RD$30,000 mensuales, por lo que el monto actualizado publicado en la sección oficial de preguntas frecuentes corresponde a RD$38,158.33.

Leer más: Bono Madre 2026: quiénes recibirán el Bono El Cariñito de RD$ 1,500 y cómo consultar si eres beneficiaria

¿Cómo se entrega el Bono Madre?

Supérate explicó que el subsidio será entregado mediante un método híbrido que contempla:

Depósito a la tarjeta Aliméntate de Supérate.

Remesas Banreservas.

Cuenta digital Mío Banreservas.

Las madres que reciban el beneficio vía remesa recibirán un mensaje SMS con las instrucciones para retirar el dinero en Banreservas utilizando su cédula física.

¿Qué hacer si no recibiste el bono?

Las autoridades indicaron que las personas que entiendan cumplir los requisitos pueden:

Llamar al *462.

Acudir a una oficina de servicio Supérate.

Comunicarse con el Centro de Contacto de Supérate (Desde Santo Domingo: (809) 920-2081 Supérate y (809) 534-2105).

¿Cuánto tiempo hay para retirar el dinero?

Supérate informó que las beneficiarias tendrán un plazo de 90 días para retirar o utilizar el Bono Madre.

Recomendaciones para evitar fraudes

La entidad exhortó a las madres a consultar únicamente canales oficiales y evitar compartir códigos o datos personales con terceros.

Además, recordó que el bono es personal e intransferible y que no se necesita realizar pagos ni registros externos para recibir la ayuda.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más