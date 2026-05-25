El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Bono Madre 2026, conocido como Bono El Cariñito, una ayuda económica dirigida a madres en condición de vulnerabilidad con motivo de la celebración del Día de las Madres.

La iniciativa beneficiará a más de un millón de madres dominicanas mediante una transferencia única de RD$ 1,500, con una inversión estatal de RD$ 1,500 millones, ejecutada a través del programa Supérate.

“Empezamos a transferirle lo que ha sido una tradición de nuestro gobierno desde hace cuatro años, el cariñito a las madres, a más de un millón de madres dominicanas”, expresó Luis Abinader, presidente de la República.

Por su parte, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, explicó que el Bono Madre 2026 ya comenzó a distribuirse entre las beneficiarias.

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¿Quiénes recibirán el Bono Madre 2026?

El Bono El Cariñito está destinado a madres dominicanas que cumplan con los criterios establecidos por el Gobierno.

Para ser beneficiaria se debe:

Ser madre y mayor de edad.

Residir en la República Dominicana.

Tener ingresos mensuales inferiores a RD$ 30,000.

Estar identificada en las bases de datos del Sistema Único de Beneficiarios y otras fuentes oficiales.

La ayuda económica alcanzará tanto a mujeres que ya reciben subsidios del programa Supérate como a madres que no forman parte de esa iniciativa, siempre que cumplan con los requisitos de selección.

¿Cómo acceder al Bono El Cariñito?

El Gobierno habilitó tres modalidades para la entrega del Bono Madre 2026:

Tarjeta Supérate

Las beneficiarias del subsidio Aliméntate recibirán automáticamente el depósito de RD$ 1,500 en su tarjeta Supérate, para utilizarlo en establecimientos afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS).

Remesas Banreservas

Las madres seleccionadas recibirán un mensaje de texto (SMS) con las instrucciones para retirar el bono en oficinas del Banco de Reservas, presentando su cédula de identidad física.

Cuenta Mío Banreservas

Quienes posean una cuenta Mío Banreservas recibirán el depósito directo del incentivo y podrán retirar efectivo en cajeros automáticos, realizar transferencias o efectuar pagos.

¿Cómo saber si eres beneficiaria del Bono Madre 2026?

Las madres seleccionadas serán notificadas mediante mensajes de texto enviados por las instituciones responsables del programa.

Además, las interesadas pueden obtener información y verificar su situación a través de:

La línea telefónica *462.

Las redes sociales oficiales de Supérate (@superaterdo).

El portal oficial de Supérate: Supérate

Bono Madre 2026: una ayuda por el Día de las Madres

La cuarta edición del Bono El Cariñito busca fortalecer la economía de los hogares más vulnerables del país mediante un apoyo económico de libre disposición entregado con motivo del Día de las Madres.

El programa impactará a más de un millón de mujeres en todo el territorio nacional y forma parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno a través de Supérate.

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