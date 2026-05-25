Los estudiantes de bachillerato podrán realizar hasta 30 horas de labor social en actividades de educación vial gracias a un acuerdo firmado entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Educación (Minerd).

La iniciativa se desarrollará a través del voluntariado “Guardianes del tránsito” y comenzará a implementarse de forma gradual a partir del próximo año escolar. Los participantes podrán involucrarse en jornadas de orientación vial, campañas de sensibilización, identificación de riesgos en las vías y otras actividades comunitarias relacionadas con la seguridad vial.

Las instituciones se comprometieron a impactar a 300,000 estudiantes con programas de educación vial para el año 2028 mediante jornadas formativas y acciones de concienciación.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, informó que el objetivo es fortalecer la formación de los jóvenes en movilidad segura y fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito desde las aulas.

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Además de las actividades para estudiantes, el acuerdo incluye programas de capacitación para docentes y personal educativo, así como la elaboración de materiales didácticos y protocolos para integrar el voluntariado en los centros escolares.

Actualmente, el programa “Guardianes del Tránsito”, impulsado por la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial), cuenta con alrededor de 1,000 jóvenes voluntarios distribuidos en 15 centros educativos del país.

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