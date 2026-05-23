La resolución impulsada por el diputado de la provincia San Cristóbal, Germán Martínez, para incorporar la educación vial en el sistema educativo dominicano continúa generando avances concretos, tras el acuerdo anunciado entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

La iniciativa legislativa, aprobada por la Cámara de Diputados y remitida al Poder Ejecutivo, recomienda integrar la enseñanza de educación y seguridad vial como parte de la formación integral de los estudiantes del sistema educativo nacional, especialmente en el nivel secundario.

Acuerdo para estudiantes de bachillerato

Como parte de la ejecución de esta resolución, el director del INTRANT, Milton Morrison, anunció la firma de un acuerdo con el MINERD para incorporar la educación vial en la formación de estudiantes de bachillerato.

La medida busca fortalecer las acciones orientadas a crear una nueva cultura vial en la República Dominicana, en momentos en que los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales preocupaciones del país.

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El convenio establece que 30 de las 60 horas de servicio comunitario requeridas para graduarse serán destinadas a educación vial, con el propósito de formar jóvenes más conscientes, responsables y comprometidos con el respeto a las normas de tránsito.

Martínez valora avance

El diputado Germán Martínez valoró este paso como un avance trascendental para transformar la educación vial en el país y contribuir, desde las aulas, a la reducción de accidentes de tránsito.

“Desde el Congreso impulsamos esta resolución convencidos de que educar en materia vial es invertir en prevención, responsabilidad ciudadana y protección de vidas”, expresó el legislador.

Resolución fue enriquecida en comisión

La resolución fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados luego de ser enriquecida con aportes de la Comisión Permanente de Educación.

Con esta iniciativa, Germán Martínez reafirma su compromiso con propuestas orientadas a fortalecer la educación, la seguridad ciudadana y el bienestar de la juventud dominicana.

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