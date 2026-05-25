La Corte de Apelación de Puerto Plata declaró culpable este lunes al exjugador de Grandes Ligas Wander Franco por abuso psicológico y sexual contra una adolescente, aunque dispuso el “perdón judicial”, por lo que no deberá cumplir condena de prisión.

El Ministerio Público había solicitado cinco años de cárcel y el pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos. Sin embargo, el tribunal entendió que, además de incurrir en una relación impropia con una menor de edad, Franco también fue víctima de extorsión por parte de la madre de la adolescente.

El presidente del tribunal, José Ramón Núñez, afirmó que el imputado “también es una víctima” de una conducta orientada a obtener beneficios económicos a partir del caso.

En el mismo proceso, Vanesa Chevalier, madre de la menor, fue condenada a tres años de prisión tras ser hallada culpable de extorsión y explotación sexual comercial. El tribunal descartó la acusación de asociación de malhechores presentada por el Ministerio Público.

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Durante el juicio, iniciado la semana pasada, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Puerto Plata presentaron más de un centenar de pruebas contra Franco y la madre de la adolescente.

Franco había sido condenado previamente en primera instancia a dos años de prisión suspendida bajo reglas de conducta, sanción que tampoco implicó reclusión carcelaria.

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