La especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, Carmen Cuadrado Salinas, afirmó que la inteligencia artificial puede servir como una herramienta de apoyo para los sistemas judiciales, pero nunca debe sustituir el razonamiento humano ni la función deliberativa de juezas y jueces al momento de tomar decisiones.

Durante una entrevista concedida al Observatorio Judicial Dominicano, la académica analizó los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la administración de justicia y advirtió sobre los riesgos de trasladar de forma automática la lógica algorítmica a espacios que requieren valoración humana, interpretación jurídica y sensibilidad frente a la complejidad social.

La entrevista fue realizada por Denisse Hartling, coordinadora de investigación y proyectos del observatorio, en el marco de la visita de Cuadrado a la República Dominicana, donde desarrolló una agenda académica e institucional auspiciada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo.

“La función jurisdiccional está legitimada por principios, normas y reglas, y no puede ser sustituida por la inteligencia artificial. Los modelos probabilísticos han demostrado no ser más certeros que lanzar una moneda al aire”, expresó la experta.

Cuadrado señaló que, aunque estas tecnologías pueden contribuir a optimizar procesos, organizar información y facilitar tareas técnicas dentro de los tribunales, las decisiones judiciales deben permanecer bajo control humano para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales.

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Asimismo, alertó sobre los desafíos éticos y jurídicos asociados al uso de algoritmos en la administración de justicia, especialmente cuando las decisiones automatizadas pueden reproducir sesgos, afectar garantías procesales o debilitar principios esenciales del Estado de derecho. En ese contexto, sostuvo que el desarrollo tecnológico debe estar acompañado de mecanismos de supervisión, transparencia institucional y controles democráticos.

Formación jurídica ante la era digital

La académica también abordó el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho y aseguró que las facultades jurídicas enfrentan el reto de preparar profesionales capaces de comprender y evaluar críticamente las nuevas herramientas tecnológicas.

“La inteligencia artificial obliga a replantear cómo enseñamos derecho y cómo concebimos el razonamiento jurídico”, afirmó.

A su juicio, la formación jurídica contemporánea debe ir más allá de la memorización de normas e incorporar pensamiento crítico, análisis interdisciplinario y una comprensión profunda de las implicaciones sociales y éticas de la tecnología.

La entrevista forma parte de las iniciativas impulsadas por el Observatorio Judicial Dominicano para fomentar el debate sobre justicia, democracia, derechos fundamentales e innovación jurídica, promoviendo el intercambio de conocimientos entre especialistas nacionales e internacionales.

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