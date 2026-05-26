¿Cómo puedo saber si me salió el Bono Madre 2026?

El Gobierno informó que el bono de RD$1,500 está dirigido a madres en condición de vulnerabilidad y que la escogencia se realiza utilizando registros oficiales del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y otras fuentes administrativas.

¿Cómo registrarse para poder optar por el Bono Madre?

Las autoridades explican que para pertenecer al programa Supérate y poder ser considerada en ayudas sociales, el hogar debe contar con una evaluación del Siuben.

Si una persona no ha sido evaluada, puede solicitarlo de las siguientes maneras:

Visitando una oficina de Punto Solidario o Supérate.

Realizando la solicitud en línea mediante la plataforma de servicios de Supérate.

Comunicándose a través del *462 o canales oficiales de atención.

Las autoridades indican que luego de la evaluación socioeconómica, el hogar puede ser incluido en la base de datos utilizada para seleccionar beneficiarios de subsidios sociales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Cómo saber si me salió el Bono Madre?

Las madres seleccionadas pueden verificar si recibirán “El Cariñito” a través de:

El número *462.

El WhatsApp 809-362-2000.

El chatbot disponible en www.gob.do.

La aplicación SoyYoRD.

Oficinas de servicio Supérate.

Sucursales de Banreservas.

Además, las beneficiarias recibirán un mensaje SMS indicando el método de pago asignado.

Requisitos para recibir “El Cariñito”

Según Supérate, las madres deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser madre.

Ser dominicana y portar cédula.

Residir en República Dominicana.

No percibir ingresos mensuales superiores a RD$38,158.33.

¿Cómo entregan el Bono Madre 2026?

El subsidio es depositado mediante:

Tarjeta Aliméntate de Supérate.

Remesas Banreservas.

Cuenta digital Mío Banreservas.

Las madres que reciban remesas deberán acudir a una sucursal de Banreservas con su cédula física para retirar el dinero.

¿Cuánto tiempo hay para retirar el bono?

Supérate informó que las beneficiarias disponen de 90 días para retirar o utilizar el Bono Madre 2026.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más