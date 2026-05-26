El Residencial Prado Alto San Luis inició la entrega de 208 nuevas unidades habitacionales correspondientes a su segunda etapa, con lo que el proyecto acumula 560 viviendas entregadas en el municipio de San Luis, Santo Domingo Este. El acto contó con la presencia del ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED), Víctor "Ito" Bisonó, y fue organizado por SIDIDOM, empresa fideicomitente promotora del proyecto. La entrega se produce en un contexto en que la zona enfrenta denuncias activas de vecinos por escasez de agua potable y deterioro de la seguridad ciudadana.

560 viviendas entregadas, pero el entorno pide más que ladrillos

El acto de entrega, celebrado en las instalaciones del residencial, incluyó la participación de representantes del sector financiero y de la empresa desarrolladora. El ministro Bisonó destacó el valor de las alianzas público-privadas como mecanismo para ampliar el acceso a vivienda digna en el país.

"Cada familia que recibe hoy las llaves de su vivienda da un paso importante hacia una mayor estabilidad y bienestar. Desde el Gobierno continuamos promoviendo mecanismos que faciliten el acceso a soluciones habitacionales", expresó el funcionario.

Pablo Goyeneche, gerente de SIDIDOM, enmarcó la entrega en términos de impacto social: "Desarrollar viviendas va mucho más allá de construir apartamentos. Es crear espacios donde las personas y las familias puedan vivir mejor, crecer, avanzar y construir futuro".

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Beneficiarios: militares, policías y dominicanos en el exterior

Entre los beneficiarios de esta segunda etapa figuran perfiles diversos: Joel Herrera, miembro de la Policía Nacional; Carlos Paredes, Capitán de Fragata de la Armada Dominicana; y Juana Bautista Santana, dominicana residente en Estados Unidos. Su inclusión ilustra el alcance de los programas de apoyo habitacional vigentes, que buscan atender tanto a servidores públicos como a la diáspora dominicana.

El modelo: fideicomiso inmobiliario bajo la Ley 189-11

Prado Alto San Luis opera bajo la figura del fideicomiso de desarrollo inmobiliario, regulado por la Ley 189-11, que desde 2011 establece el marco jurídico del mercado hipotecario y fiduciario en el país. Según la Superintendencia de Bancos, la vivienda de bajo costo lidera actualmente la actividad de los fideicomisos inmobiliarios supervisados, lo que convierte a proyectos como este en piezas clave de la política habitacional dominicana.

SIDIDOM actúa como empresa fideicomitente promotora, articulando planificación, gestión y financiamiento en un modelo que el Gobierno ha promovido como alternativa para escalar la oferta de viviendas asequibles.

El proyecto en otras perspectivas

Prado Alto San Luis opera bajo la figura del fideicomiso de desarrollo inmobiliario, regulado por la Ley 189-11, que desde 2011 establece el marco jurídico del mercado hipotecario y fiduciario en el país

La celebración contrasta con una realidad documentada en el entorno inmediato del proyecto. En septiembre de 2025, residentes de Los Prados de San Luis —sector colindante— denunciaron ante medios locales que la conexión de las cisternas del residencial Prado Alto a su línea de suministro les dejó sin agua potable por más de un mes, obligándolos a comprarla a camiones cisterna.

En mayo de 2026, apenas dos semanas antes de esta entrega, vecinos del sector Las Flores de San Luis protestaron quemando neumáticos por la falta de agua potable, en una zona que la CAASD prometió intervenir con una nueva línea de conexión directa al acueducto oriental. La promesa, hecha en abril, aún no se ha materializado.

A eso se suma un panorama de seguridad deteriorado: en mayo de 2026, un análisis comunitario alertó sobre el aumento sostenido de asaltos en Prados de San Luis, con denuncias de ausencia de patrullaje policial que mantienen a familias y comerciantes en estado de temor permanente.

El déficit habitacional: 1.4 millones de unidades

La entrega de 208 viviendas se inscribe en un desafío estructural de proporciones mayores. República Dominicana registra un déficit habitacional de aproximadamente 1.4 millones de unidades, equivalente al 39.3% del total de hogares del país, según datos publicados en abril de 2026. El 75% de los hogares dominicanos presenta condiciones de hacinamiento, de acuerdo con Hábitat para la Humanidad RD.

Entre 2020 y 2025, el MIVED entregó más de 10,000 viviendas nuevas y mejoró unas 58,538 unidades, beneficiando a más de 202,000 dominicanos. Para 2026, el Gobierno proyecta entregar más de 3,100 viviendas adicionales. Aun así, la brecha entre la oferta y la demanda sigue siendo abismal.

Una entrega que suma, pero que no alcanza

Prado Alto San Luis consolida su posición como uno de los proyectos habitacionales de mayor escala en Santo Domingo Este. La segunda etapa suma 208 unidades a las 352 entregadas previamente, en un modelo que integra alianza público-privada, financiamiento fiduciario y diversidad de beneficiarios.

Sin embargo, el verdadero reto para las familias que reciben hoy sus llaves no termina en la puerta de su apartamento. La sostenibilidad de cualquier proyecto habitacional depende de servicios básicos funcionando —agua, seguridad, transporte— en el entorno donde se inserta. En San Luis, esos servicios siguen siendo una deuda pendiente que ni el acto de entrega ni el discurso institucional abordaron.

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