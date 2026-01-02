Entre 2020 y 2025, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) entregó 10,000 nuevas viviendas y mejoró unas 58,538 viviendas, para beneficiar a 202,000 dominicanos.
En salud, ha entregado 24 centros de salud: 13 hospitales y 11 centros de diagnóstico y atención primaria, mediante los cuales hay incorporado más de 1,300 camas hospitalarias y unidades especializadas como emergencias y hemodiálisis.
En educación, entregaron en varias provincias centros universitarios regionales de la UASD y centros tecnológicos comunitarios. También entregaron 2 centros penitenciarios y varias edificaciones gubernamentales.
En deporte, han entregado 7 grandes obras deportivas y están cumpliendo con una ejecución acelerada por el calendario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Además de obras, el Mived ha impulsado la actualización normativa con iniciativas como la Ventanilla Única y el Código de Construcción, para construir con más orden, menos burocracia y mejores estándares.
Esa combinación de obras funcionando y reglas modernas explica por qué se le reconoce como una de las gestiones más eficientes del Estado dominicano en la actualidad.
