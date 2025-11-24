El ministro de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, reveló que el país enfrenta un déficit habitacional de 1.4 millones de viviendas, lo cual continúa impactando a hogares en situación de vulnerabilidad.

El funcionario explicó que esta brecha no solo se refiere a la falta de nuevas unidades, sino también a la cantidad de hogares en condiciones precarias.

Señaló que miles de familias continúan viviendo en estructuras deterioradas, pisos de tierra y ambientes inseguros.

“Cuando llueve se le enloda la casa, los niños se enferman”, indicó el titular del Mived, al describir los efectos directos de estas condiciones.

El ministro informó que la institución ha intervenido 75,000 viviendas en los últimos años, entre nuevas construcciones y reparaciones. Sin embargo, sostuvo que, aunque representan un avance, solo equivalen al 0.5 % del déficit total.

“20,000 viviendas nuevas y 55,000 viviendas reparadas; eso representa un 0.5 % del déficit”, señaló.

Bonilla agregó que el Mived también ha concluido 24 centros hospitalarios, 1,350 camas, varias universidades regionales y la primera etapa de la cárcel de Las Parras, destinada a reducir la sobrepoblación carcelaria, la cual calificó como “una emergencia nacional”.

Asimismo, afirmó que el Gobierno ha ejecutado alrededor de RD$60,000 millones en proyectos de vivienda, infraestructura social y edificaciones públicas en los últimos cinco años, inversión que, según dijo, busca mejorar las condiciones de vida de las familias de menores ingresos.

El ministro de la Vivienda y Edificaciones fue entrevistado en Reseñas, el podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz.

