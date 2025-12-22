Inauguran proyecto habitacional Hato del Yaque con aportes fiduciarios de RD$ 6,000 millones

El presidente Luis Abinader, inauguró el proyecto habitacional Hato del Yaque, con aportes del fideicomiso Mi Vivienda que superan los RD$ 6,000 millones, gestionados mediante Fiduciaria Reservas en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).

Abinader, encabezó la entrega de 180 apartamentos a igual número de familias, con lo que ascienden a 1,320 las soluciones habitacionales entregadas dentro de este desarrollo residencial ubicado en Santiago Oeste.

Leonardo Aguilera, presidente del Consejo de Fiduciaria Reservas, señaló que los recursos administrados bajo el esquema fiduciario han permitido ejecutar el proyecto de forma ordenada y transparente, facilitando la reubicación de familias afectadas por las crecidas del arroyo Gurabo.

El ejecutivo indicó que el fideicomiso Mi Vivienda ha servido como instrumento de planificación y control financiero, orientado a completar la reubicación de 2,400 hogares, conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno. Posteriormente, el también presidente ejecutivo de Banreservas destacó que la participación de la entidad bancaria, a través de su filial fiduciaria, garantiza una administración técnica de los fondos públicos, con énfasis en el uso responsable y la finalidad social de la inversión.

La iniciativa se enmarca dentro de los programas de desarrollo habitacional impulsados por el Estado, orientados a mejorar las condiciones de vida y la seguridad de comunidades en situación de vulnerabilidad.

En la ceremonia participaron la gobernadora provincial, Rosa Santos; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud; y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, junto a otras autoridades civiles y municipales.

También asistieron el senador por Santiago, Daniel Rivera; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez; el director del distrito municipal Santiago Oeste, Fermín Noesí; además de miembros del Consejo de Directores de Banreservas y ejecutivos del Banco y sus empresas filiales.

