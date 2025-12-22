El presidente Luis Abinader, inauguró el proyecto habitacional Hato del Yaque, con aportes del fideicomiso Mi Vivienda que superan los RD$ 6,000 millones, gestionados mediante Fiduciaria Reservas en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).

Abinader, encabezó la entrega de 180 apartamentos a igual número de familias, con lo que ascienden a 1,320 las soluciones habitacionales entregadas dentro de este desarrollo residencial ubicado en Santiago Oeste.

Inauguran proyecto habitacional Hato del Yaque con aportes fiduciarios de RD$ 6,000 millones

Leonardo Aguilera, presidente del Consejo de Fiduciaria Reservas, señaló que los recursos administrados bajo el esquema fiduciario han permitido ejecutar el proyecto de forma ordenada y transparente, facilitando la reubicación de familias afectadas por las crecidas del arroyo Gurabo.

El ejecutivo indicó que el fideicomiso Mi Vivienda ha servido como instrumento de planificación y control financiero, orientado a completar la reubicación de 2,400 hogares, conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno. Posteriormente, el también presidente ejecutivo de Banreservas destacó que la participación de la entidad bancaria, a través de su filial fiduciaria, garantiza una administración técnica de los fondos públicos, con énfasis en el uso responsable y la finalidad social de la inversión.

La iniciativa se enmarca dentro de los programas de desarrollo habitacional impulsados por el Estado, orientados a mejorar las condiciones de vida y la seguridad de comunidades en situación de vulnerabilidad.

En la ceremonia participaron la gobernadora provincial, Rosa Santos; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud; y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, junto a otras autoridades civiles y municipales.

También asistieron el senador por Santiago, Daniel Rivera; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez; el director del distrito municipal Santiago Oeste, Fermín Noesí; además de miembros del Consejo de Directores de Banreservas y ejecutivos del Banco y sus empresas filiales.

