Personal del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) cerró varios locales comerciales en Santiago, los cuales, se presume, operaban sin licencias de construcción ni certificaciones de inspección final.

Las autoridades del Mived cerraron las plazas administradas por chinos: Himalaya Supertienda; Plaza Astro, en Las Colinas, 27 de Febrero; y Comercial Tencent, ubicada en Cerro Alto, en la avenida Salvador Estrella Sadhalá.

Los supervisores del Mived explicaron que la decisión está fundamentada en el “principio de autotutela administrativa”, que faculta a la institución a accionar de inmediato para salvaguardar el orden público y la seguridad estructural de las edificaciones.

Se trata de una medida temporal y estrictamente preventiva, para que los responsables de los establecimientos regulen su situación de acuerdo con las normas vigentes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“La Ley 687-82 y los Reglamentos Técnicos R-004 (Decreto 232-17) y R-021 (Decreto 576-06) establecen la obligatoriedad de contar con licencia de construcción y certificación de inspección final como requisitos previos a la ocupación y operación de edificaciones en la República Dominicana”, se lee en el comunicado emitido por el personal del Mived.

En relación con las violaciones de los administradores de los negocios, afirmaron que el incumplimiento no solo vulnera el régimen legal de control de la actividad constructiva, sino que también pone en riesgo la seguridad estructural, la vida y la integridad de los ciudadanos.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más