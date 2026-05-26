El Ministerio de Obras Públicas acogió este martes el seminario "Tráfico RD", con expertos de España, Panamá y Guatemala. El encuentro llega en un momento en que el país ya registra 897 fallecidos en accidentes de tránsito en 2026, una cifra que pone en entredicho la eficacia de los esfuerzos institucionales acumulados.

El evento reunió a especialistas en señalización horizontal y vertical, barandas metálicas y materiales reflectivos para carreteras. George Taghan, gerente general de Seguridad Latam, organizador del encuentro, destacó los avances del país en materia vial durante las últimas décadas y subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo la educación y el respeto a las normas de tránsito.

El discurso optimista, sin embargo, contrasta con una realidad que las estadísticas no permiten maquillar: según el Observatorio Nacional del Registro Civil (Onarec), República Dominicana acumula 897 muertes por accidentes de tránsito en lo que va de 2026. El año anterior cerró con 1,945 fallecidos, de acuerdo con datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi).

Un problema que no cede

Las motocicletas concentran la mayor parte de la tragedia. En menos de cuatro meses, al menos 213 personas murieron en accidentes de moto, lo que representa el 31,4 % de todos los fallecimientos viales del período, según Opsevi. La cifra convierte a las motocicletas en el principal vector de una crisis que ya es catalogada como un problema de salud pública.

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Frente a ese panorama, cabe preguntarse qué lugar ocupan los seminarios internacionales en la estrategia real del Estado. La señalización y la infraestructura importan, pero los expertos coinciden en que sin enforcement efectivo, sin control del parque vehicular de motos y sin educación vial sostenida, las mejoras técnicas tienen un impacto limitado.

Avances reales, pero insuficientes

Taghan reconoció que "todavía es necesario continuar fortaleciendo la educación y el respeto a las normas de tránsito", una admisión que, en el contexto de los números actuales, suena más a diagnóstico que a hoja de ruta.

El seminario "Tráfico RD" puede ser un aporte válido en términos de transferencia de conocimiento y actualización tecnológica. Pero, ¿cuántos encuentros más hacen falta antes de que las cifras empiecen a bajar?

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Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más