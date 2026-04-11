Una patana se volcó la tarde de este sábado en la circunvalación de Santo Domingo Norte, según informaciones preliminares ofrecidas por testigos en el lugar.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió alrededor de la 1:05 de la tarde, mientras el vehículo pesado se desplazaba en dirección este a oeste por esta importante vía. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.

Al lugar acudieron unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quienes brindaban asistencia y gestionaban el tránsito en la zona.

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Por el momento, se desconoce si el accidente dejó personas heridas o víctimas fatales. Las autoridades aún no han emitido un informe oficial con mayores detalles sobre el hecho.

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