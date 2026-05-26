La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que el Estado dominicano ha fallado en la detección temprana de casos de violencia contra la mujer y advirtió que detrás de muchos feminicidios existe una cadena de señales ignoradas, silencios familiares y falta de articulación institucional.

Durante una intervención pública, Raful sostuvo que negar las debilidades del sistema no contribuye a salvar vidas y afirmó que el tema debe discutirse de manera abierta, más allá de reuniones técnicas o conversaciones privadas dentro del aparato estatal.

“Cada feminicidio que el sistema no detectó a tiempo es, entre muchas cosas, una falla”, expresó la funcionaria, al admitir que existen casos recientes que obligan a revisar permanentemente los mecanismos de prevención y respuesta.

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La ministra describió los feminicidios como el “detonante final” de una cadena prolongada de abusos y violencia previa que, en muchos casos, es visible para personas cercanas a las víctimas. Vecinos, familiares, compañeros de trabajo y personal de seguridad suelen observar conductas, amenazas o signos físicos que terminan sin ser reportados o canalizados hacia las autoridades.

Según Raful, uno de los principales problemas es que esa red de personas que “ven, sospechan o atienden” no está articulada con el sistema estatal. Puso como ejemplo que lo que un vigilante observa en la entrada de un edificio rara vez encuentra un canal ágil para llegar a instituciones capaces de intervenir.

En ese contexto, defendió la incorporación del sector de seguridad privada como pieza clave dentro de los esfuerzos de prevención de la violencia de género. Recordó que en República Dominicana más de 62 mil personas trabajan en vigilancia privada y generan más de 180 millones de horas de vigilancia al año, con presencia permanente en plazas comerciales, residenciales, hospitales, universidades, supermercados y edificios corporativos.

“La presencia del Estado en esos espacios es por demanda y por intervención. La presencia de ustedes allí es continua”, afirmó al dirigirse a representantes del sector.

Raful señaló que muchas señales de riesgo pasan primero frente a un vigilante privado antes de llegar a un canal formal de denuncia. Citó como ejemplos a una mujer que llega a su trabajo con marcas de violencia, una empleada que entra constantemente mirando hacia atrás o vehículos sospechosos estacionados durante días frente a oficinas o residencias.

“La pregunta es quién las ve, cuándo las ve y qué hacer con esa información”, indicó.

Como parte de la respuesta institucional, la ministra destacó el lanzamiento de “Puntos Vida”, una red de espacios certificados donde mujeres en situación de violencia pueden acudir para recibir atención y activar protocolos de protección coordinados entre la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer.

La declaración de Raful ocurre en medio de cuestionamientos recurrentes sobre la capacidad de las autoridades para prevenir feminicidios, incluso en casos donde existían denuncias previas, órdenes de alejamiento o antecedentes de violencia intrafamiliar.

Sistema de protección

Raful afirmó que el aumento de mujeres en los sistemas de seguridad ha contribuido a mejorar resultados en prevención y protección, aunque advirtió que el país todavía enfrenta serias debilidades ante la violencia de género y la reciente ola de feminicidios.

La ministra sostuvo que la seguridad ciudadana no depende de una sola medida, sino de una combinación de inversión, capacitación, tecnología y decisiones políticas sostenidas. Citó un análisis del Centro de Ginebra para la Política de Seguridad, en Suiza, que concluye que la inclusión de mujeres en los sistemas de seguridad “no es un tema de equidad, sino una condición para que esos sistemas funcionen bien”.

La funcionaria aseguró que República Dominicana debe revisar constantemente sus protocolos frente a los feminicidios, fortalecer la prevención y entender las estructuras culturales que generan violencia contra las mujeres. “Tenemos que ser más eficientes en el sistema de protección”, expresó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más