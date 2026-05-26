El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), afirmó que la instalación de “puertos secos” en la zona fronteriza responde a los cambios acelerados del contexto global y sostuvo que estas infraestructuras no perjudicarán el comercio interno de República Dominicana.

“Usted sabe que el mundo va muy rápido y debemos de ir acorde a los nuevos tiempos. Esos puertos secos que se están instalando en la frontera jugarán su rol y estoy seguro que no afectarán el comercio interior”, expresó. Por el contrario, consideró que el efecto será un aumento del movimiento de mercancías hacia territorio dominicano: “Entiendo que se intensificarán más los transbordos de mercancías hacia nuestro país”.

En cuanto al muro fronterizo, Fernández Onofre defendió el avance de la obra y reconoció las dificultades de construir en esa zona. “El muro se está construyendo… recuerden que construir en la frontera no es fácil”, dijo. Detalló que el tramo de 13.5 kilómetros iniciado “hace más de un año” está en fase de inauguración, y anunció la habilitación de un segmento mayor: “Vamos a inaugurar los 38 kilómetros desde Manzanillo hasta Caputín”.

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El ministro precisó que el plan no se detiene en ese punto. Indicó que “ahora mismo va a salir la licitación para 13 kilómetros más en Jimaní”, con el objetivo de completar el trazado, además de otros segmentos que calificó como estratégicos.

En el plano migratorio, el titular de Defensa informó que, en un período de cuatro meses, “ha sido 28,000 las cifras” de deportaciones, en el marco del reforzamiento de la política migratoria. “Estamos de acuerdo con la misma, ya que apoyamos toda la política migratoria con todas nuestras fuerzas desplegadas… y en todo el país”, señaló.

Consultado sobre la situación actual en la línea fronteriza, Fernández Onofre aseguró que “todo está totalmente tranquilo” y adelantó que el viernes realizaría una visita a la zona.

Finalmente, al ser consultado por la escalada de violencia vinculada a motoconchistas y motociclistas, dijo: “Nosotros somos parte de la sociedad civil… tenemos que trabajar”.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más