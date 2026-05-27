El Gobierno dominicano inició la entrega del Bono Madre 2026, conocido como “El Cariñito”, un apoyo económico de pago único y de libre disposición dirigido a madres dominicanas en ocasión del Día de las Madres.

La entrega fue encabezada por el presidente Luis Abinader y la directora general de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, durante un acto realizado en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional. De acuerdo con la institución, esta cuarta edición del programa beneficiará a un millón de madres dominicanas con una transferencia única de RD$1,500.00.

Quiénes califican para recibir el bono

Según los requisitos oficiales publicados por Supérate, para ser beneficiaria del Bono Madre 2026 se deben cumplir varias condiciones: ser madre, ser dominicana y portar cédula de identidad, residir en el territorio nacional y no percibir ingresos mensuales superiores a RD$38,158.33.

La institución explicó que las beneficiarias fueron identificadas previamente mediante cruces con bases de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y otros registros oficiales del Estado.

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No hay que inscribirse ni llenar formularios

Supérate aclaró que para recibir el bono no es necesario inscribirse ni completar formularios. La selección se realiza de manera automática, por lo que las autoridades recomiendan a la población evitar enlaces no oficiales, intermediarios o supuestos registros que circulen en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

El organismo también recordó que el beneficio puede llegar tanto a madres que ya forman parte del programa Aliméntate como a otras que no pertenecen a los programas de Supérate, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

Cómo consultar si eres beneficiaria

Las madres pueden verificar si fueron seleccionadas a través de los canales oficiales habilitados por Supérate.

La consulta puede realizarse llamando al *462, mediante el WhatsApp 809-362-2000, a través de la página oficial de consulta habilitada por el Gobierno, en oficinas de servicios de Supérate, en el Centro de Contacto de la institución o en sucursales de Banreservas.

Los números disponibles del Centro de Contacto de Supérate son 809-920-2081, 1-809-200-0063 y 1-809-200-0064. También se puede contactar a Banreservas al 809-960-2121.

Por cuáles vías se entrega el pago

El Bono Madre 2026 puede ser entregado mediante tres modalidades, según el perfil de cada beneficiaria: a través de la tarjeta Aliméntate de Supérate, por remesa con código SMS o mediante cuenta digital a través de la App MIO Banreservas.

Supérate precisó que no es obligatorio tener una cuenta bancaria para recibir el bono, ya que las beneficiarias también pueden acceder al pago por remesa o por tarjeta social, según el método asignado.

En el caso de las remesas, la beneficiaria recibirá un mensaje de texto con las instrucciones correspondientes. Para retirar el dinero en ventanilla, deberá presentarse en una sucursal de Banreservas con su cédula.

El bono es personal y tiene plazo para retirarse

La institución informó que el bono es personal e intransferible, por lo que no puede ser cedido a otra persona. Además, las beneficiarias tienen un plazo de 90 días para retirar o utilizar el apoyo económico.

Si una madre fue seleccionada y no ha recibido el pago, puede reportar su caso llamando al *462, acudiendo a una oficina de servicios de Supérate o comunicándose con el Centro de Contacto de la institución.

Qué hacer si no apareces como beneficiaria

Las autoridades recomiendan que las personas que no aparezcan como beneficiarias no acudan a intermediarios ni paguen por supuestos trámites. El proceso es gratuito y automático.

Supérate reiteró que cualquier inconveniente debe canalizarse únicamente por las vías oficiales. Si una persona solicita dinero, datos personales o acceso a enlaces externos para gestionar el bono, podría tratarse de una estafa.

Datos clave del Bono Madre 2026

El Bono Madre 2026 contempla una transferencia única de RD$1,500.00, dirigida a un millón de madres dominicanas. La entrega se realiza a través de Supérate y Banreservas, mediante tarjeta social, remesa o cuenta digital, según corresponda.

El apoyo forma parte de las iniciativas sociales del Gobierno en ocasión del Día de las Madres y busca contribuir al bienestar económico de hogares encabezados o sostenidos por mujeres en condición de vulnerabilidad.

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