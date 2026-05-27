El dirigente sindical Gabriel del Río llamó al Congreso Nacional a aprobar el Código de Trabajo en los términos ya acordados y con la cesantía incluida, al tiempo que rechazó de manera categórica cualquier intento de reabrir la discusión con el sector empresarial.

“Esperando el compromiso con el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que van a aprobar el código de trabajo (…) aprobarlo con lo que se discutió, lo que el presidente sometió”, expresó del Río, al insistir en que el proyecto debe avanzar sin cambios sobre ese punto.

En su declaración, el dirigente vinculó el desenlace legislativo con la posición del presidente Luis Abinader y el peso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Congreso. Recordó que, según dijo, el mandatario fue explícito sobre el alcance del texto presentado. “El presidente les dijo bien claro: ‘No voy a someter nada que no se haya aprobado’. Y eso prometió el presidente”, sostuvo.

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Del Río agregó que espera que los legisladores oficialistas respalden esa línea. “Como el presidente es el líder del Congreso, el líder del PRM, y la mayoría de los congresistas son del PRM, [esperamos que] le hagan caso al presidente”, afirmó.

“No vamos a ninguna mesa”

Consultado sobre la petición de los empresarios de que el proyecto vuelva a una mesa de diálogo, el dirigente sindical descartó esa posibilidad. “No vamos a ninguna mesa, no vamos a ir a ninguna mesa, no vamos a discutir en ninguna mesa”, dijo.

A su entender, la discusión ya concluyó y lo que corresponde es la aprobación. “El código ya se discutió y hay que aprobarlo tal como se allegó el acuerdo”, reiteró.

Aunque reconoció que el empresariado tiene derecho a fijar posición y reclamar cambios, sostuvo que el objetivo de ese sector es modificar aspectos que el movimiento sindical considera innegociables. “Ellos pueden hablar lo que quieren, porque ese es su derecho a hablar y a exigir, protestar”, indicó, pero añadió que, en su opinión, buscan “que quitara la cesantía” y “quitar una cantidad de cosas que a ellos no les conviene”.

Defensa de la cesantía como “derecho adquirido”

Del Río aseguró que el movimiento sindical mantendrá su postura de respaldo al texto con cesantía. “Nosotros como movimiento sindical vamos a seguir apoyando, vamos a seguir insistiendo que el código hay que aprobarlo ya con la cesantilla”, manifestó.

Definió la cesantía como un “derecho de los trabajadores adquirido” y advirtió que no aceptarán retrocesos. “Esa es nuestra posición firme y la vamos a defender en cualquier plano que sea”, expresó. “No vamos a retroceder con un código retroceso, no vamos a retroceder”, enfatizó.

Finalmente, reiteró su confianza en que desde la Presidencia y el liderazgo del Congreso se mantenga el compromiso de aprobar el proyecto sin tocar ese punto.

“Nosotros creemos en el presidente Luis Abinader y que hayan dicho con claridad que se va a aprobar el código de trabajo sin tener que sacar la cesantía”, concluyó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más