Las autoridades ejecutaron 266 allanamientos simultáneos en 16 países en los que ocuparon material clave en la investigación y persecución de delitos de explotación sexual infantil a través de internet.

Las autoridades informaron el arresto de 80 personas, así como la incautación de material digital de interés investigativo, el cual será objeto de análisis forense para el fortalecimiento de los procesos en curso y la identificación de posibles nuevas víctimas.

Durante el operativo, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), como órgano especializado del Ministerio Público de República Dominicana, ejecutó ocho allanamientos en cinco provincias.

Durante las intervenciones, se materializó el arresto de una persona, además de la ocupación de 17 teléfonos móviles, 4 computadoras, 2 tabletas electrónicas, 4 dispositivos de almacenamiento USB y 16 discos compactos (CDs).

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Asimismo, se incautaron varios documentos de identidad y accesorios relacionados con armas de fuego, los cuales serán debidamente analizados conforme a los protocolos establecidos.

¿Cuáles países intervinieron?

La operación se titula “Aliados por la Infancia VI” y ejecuta detenciones por explotación sexual infantil en diferentes países.

República Dominicana

Argentina

Brasil

Colombia

Costa Rica

El Salvador

España

Francia

Honduras

Paraguay

Panamá

Puerto Rico

Uruguay

Guatemala

México

Perú

El Ministerio Público destacó la relevancia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos de explotación sexual infantil a través de internet, resaltando que este tipo de operaciones conjuntas permiten una respuesta más efectiva frente a estructuras criminales que operan de manera transnacional.

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