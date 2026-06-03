Más de 71,000 niños, niñas y adolescentes residen en 20 municipios clasificados con riesgo alto y muy alto de trabajo infantil, de acuerdo con los resultados del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), presentado este miércoles por el Ministerio de Trabajo.

La herramienta, desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), analiza variables demográficas, sociales y económicas para identificar los territorios donde existe una mayor probabilidad de que menores de edad se incorporen al trabajo infantil.

Durante la actividad, la primera dama Raquel Arbaje llamó a no normalizar esta problemática y sostuvo que el trabajo infantil continúa privando a miles de niños y adolescentes de oportunidades para su desarrollo.

“Un niño apartado del juego, de la diversión y de la familia, un niño que es forzado a trabajar, es un niño que pierde las oportunidades de desarrollo”.

Raquel Arbaje

Arbaje vinculó el fenómeno con las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan muchas familias y afirmó que la respuesta debe ir más allá de la protección de la niñez. “Detrás de cada niño y de cada niña que trabaja tenemos un adulto sin oportunidades”, afirmó.

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La primera dama señaló que la educación, por sí sola, no es suficiente para enfrentar el problema cuando los hogares carecen de ingresos adecuados, por lo que consideró necesario fortalecer las políticas de protección social, capacitación y generación de oportunidades económicas para las familias.

Asimismo, sostuvo que el país puede avanzar hacia la erradicación del trabajo infantil mediante la articulación de esfuerzos entre el Estado, las comunidades, los organismos internacionales y la sociedad en general.

Los resultados del modelo muestran que 71,237 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años residen en municipios clasificados dentro de las categorías de riesgo alto y muy alto. El estudio analizó los 158 municipios del país utilizando información de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2019) y del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022.

No obstante, ante los periodistas, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, fue cauto en mencionar estadísticas sobre la situación del trabajo infantil en el país.

El informe establece que el 8.1 % de los niños, niñas y adolescentes dominicanos se encuentra en situación de trabajo infantil. La incidencia es mayor entre los varones, con una tasa de 11.0 %, mientras que entre las niñas alcanza el 5.1 %.

Los datos también reflejan diferencias territoriales. En las zonas rurales, la incidencia del trabajo infantil se sitúa en 10.2 %, frente al 7.3 % registrado en las áreas urbanas.

La región El Valle presenta el mayor nivel de riesgo del país, con una incidencia de 11.3 %, mientras que la región Higuamo registra uno de los niveles más bajos, con 5.6 %, según la presentación del MIRTI.

La clasificación municipal realizada por el modelo identifica 41 municipios con riesgo muy bajo, 58 con riesgo bajo, 39 con riesgo medio, 14 con riesgo alto y seis con riesgo muy alto.

Los municipios ubicados en la categoría de riesgo muy alto presentan una probabilidad promedio de trabajo infantil de 16.7 %, más del doble del promedio nacional. En los municipios de riesgo alto, la probabilidad promedio alcanza 13.7 %.

El estudio estima que 2.3 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años residen en el país. De ese total, el 85.4 % vive en municipios clasificados con riesgo bajo o muy bajo, mientras que las mayores probabilidades de trabajo infantil se concentran en los 20 municipios catalogados con riesgo alto y muy alto.

A nivel nacional, uno de cada 12 niños y adolescentes se encuentra en situación de trabajo infantil. En las zonas rurales la proporción aumenta a uno de cada 10, de acuerdo con los resultados presentados por las autoridades.

El MIRTI fue desarrollado como una herramienta para orientar la focalización de políticas públicas, identificar factores asociados al trabajo infantil y priorizar intervenciones en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más