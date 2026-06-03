La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara y mantuvo la medida de prisión preventiva impuesta en su contra.

Tras la decisión, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que tanto el juez que conoció la medida de coerción como los magistrados de la Suprema Corte han validado la investigación y considerado proporcional la prisión preventiva por la gravedad de los hechos investigados.

Camacho sostuvo que las evidencias recopiladas durante la investigación respaldan la acusación contra el imputado, quien es señalado de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares para manipular procesos bajo su responsabilidad.

Asimismo, destacó que el arresto se produjo mediante una entrega controlada y que el dinero utilizado en el operativo fue previamente documentado por las autoridades.

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La defensa de Aurelio Valdez indicó que respeta la decisión adoptada por los magistrados y que continuará ejerciendo los recursos legales correspondientes dentro del proceso judicial.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más