El proyecto de ley orientado a impulsar el crecimiento económico que será presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, reduce de manera sustancial el impuesto sucesoral en vida entre padres e hijos, al pasar del 25% actual a 3%.

La iniciativa también actualiza los tramos exentos del gravamen. En concreto, eleva de RD$ 500,000 a RD$ 1 millón el primer umbral, y de RD$ 1 millón a RD$ 2 millones el segundo nivel de exención.

De aprobarse en el Congreso, los cambios permitirán que un mayor número de familias dominicanas transfiera bienes y propiedades con menor carga tributaria y mayor seguridad jurídica.

La medida busca evitar que los procesos de sucesión se conviertan en una carga económica excesiva para los hogares, en especial cuando los bienes heredados representan el resultado del esfuerzo acumulado durante décadas.

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Especialistas consideran que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la planificación patrimonial y a facilitar la continuidad de negocios familiares y activos productivos entre generaciones.

El Gobierno sostiene que el proyecto combina medidas de protección social con decisiones orientadas a promover la estabilidad económica y preservar la capacidad financiera de las familias dominicanas, en un contexto internacional cada vez más complejo.

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