La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conmipymes) expresaron su respaldo al paquete de medidas fiscales presentado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, al considerar que busca fortalecer la formalización de las mipymes sin afectar la estabilidad de los pequeños negocios.

La posición fue adoptada tras una reunión con Díaz y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, en la que los gremios evaluaron la propuesta económica presentada por el Gobierno para enfrentar el impacto de la crisis internacional.

José Díaz Ceballos, presidente de Fenacerd, afirmó que el plan incorpora medidas que favorecen a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre ellas la eliminación del anticipo para las microempresas, el mantenimiento del régimen del Impuesto sobre la Renta para las mipymes y la simplificación de algunos procesos tributarios.

No obstante, planteó que el proyecto debe incluir mecanismos para evitar que determinados cambios fiscales afecten la liquidez y el proceso de formalización de los pequeños comercios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Piden exenciones para las mipymes

Entre las propuestas presentadas por ambos gremios figura excluir a las mipymes acogidas al Régimen Simplificado de Tributación (RST) de cualquier aumento en el impuesto a las transferencias bancarias.

También solicitaron extender por dos años la exención del Impuesto sobre los Activos para pequeñas empresas que se incorporen al RST, así como establecer una amnistía temporal que otorgue tres años libres del Impuesto sobre la Renta a nuevos negocios que pasen de la informalidad a la formalidad.

Asimismo, propusieron que la reducción del impuesto sobre donaciones y transferencias patrimoniales entre padres e hijos también se aplique al traspaso de acciones e inventarios de empresas familiares, con el propósito de facilitar el relevo generacional en este tipo de negocios.

Llamado a respaldar la propuesta

Fenacerd y Conmipymes reiteraron su disposición de colaborar con el Gobierno en el proceso de formalización empresarial y afirmaron que pondrán a disposición sus estructuras en las 32 provincias para facilitar el registro de nuevos contribuyentes.

Los gremios también invitaron a las demás organizaciones empresariales vinculadas al comercio y a las mipymes a apoyar las medidas fiscales y participar en el proceso de discusión del proyecto en el Congreso Nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más