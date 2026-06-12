La Policía Nacional informó que Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, quien sobrevivió al hecho en el que una madre y su hijo fueron encontrados sin vida en un apartamento de la torre Arpel, ubicada en el ensanche Piantini, recibió el alta médica y actualmente está siendo entrevistada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones que buscan esclarecer el caso.

De acuerdo con el vocero de la institución, Diego Pesqueira, la joven fue dada de alta luego de recibir atención médica por una presunta intoxicación relacionada con la ingesta de alimentos, según los reportes preliminares manejados por las autoridades.

Ministerio Público y Policía profundizan las pesquisas

Pesqueira explicó que, tras su recuperación, la sobreviviente está siendo interrogada por la fiscal responsable de la investigación, en coordinación con agentes de la Policía Nacional que actúan como auxiliares del Ministerio Público.

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Buscan esclarecer las circunstancias del hecho

Las autoridades procuran obtener información que permita reconstruir los acontecimientos y establecer qué ocurrió antes de que fueran hallados sin vida Jadin Nael Cornelio, de 24 años, y su madre, Raisa Juliza Mendoza, de 49 años.

El portavoz policial indicó que las investigaciones continúan activamente con la participación de diversas instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos, cuyos técnicos realizaron los levantamientos e inspecciones correspondientes en el apartamento donde ocurrió la tragedia.

Inspeccionarán establecimiento donde las víctimas cenaron

Como parte de las diligencias investigativas, las autoridades también realizarán inspecciones y levantamientos en el establecimiento donde, según testimonios preliminares obtenidos durante las pesquisas, las víctimas y otros familiares habrían compartido una cena la noche anterior al suceso.

Investigación ampliada

Pesqueira destacó que el proceso investigativo ha sido ampliado con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias que rodearon este lamentable hecho y descartar o confirmar cualquier hipótesis relacionada con las muertes.

Resultados del Inacif serán determinantes

La Policía Nacional señaló que será necesario esperar los resultados de las autopsias practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ya que estos informes científicos permitirán establecer las causas reales de los fallecimientos.

Las autoridades reiteraron que una vez concluyan los análisis forenses y las investigaciones complementarias, ofrecerán mayores detalles sobre este caso que ha generado gran atención pública.

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