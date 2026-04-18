El 18 de febrero, René Pérez Joglar encendió la conversación cultural al anunciar Porto Rico, su primera película como director. No era solo cine: era una apuesta emocional, política y personal.

Lo dejó claro desde el inicio, cuando habló del elenco, una mezcla de talento global, con Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton. Pero la pieza clave era Bad Bunny, en su rol protagónico.

No lo eligió por ser actor. Lo eligió por otra cosa. Porque, como dijo a través de una publicación en Instagram, no buscaba técnica sino sentimiento: alguien a quien Puerto Rico le doliera tanto como a él.

Ahí empezaba la historia… y también su contradicción.

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¿Por qué Porto Rico no se filmará en Puerto Rico? ¿Qué factores económicos influyeron en la decisión?

Buscar el mejor lugar para grabar

En febrero del 2026, ACENTO reseñó que el país estaba en la mira para acoger película entre Residente y Bad Bunny, ya que según el periodista Rafael Lenín López, la producción aún no ha recibido el “respaldo oficial en Puerto Rico”, por lo que la película podría rodarse en República Dominicana.

Un mes después, mientras el proyecto tomaba forma, comenzaron a surgir grietas. Inversionistas privados, evaluando el terreno, decidieron mover las locaciones principales fuera de Puerto Rico.

El director del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica (PDIC), Ernesto Zayas García, informó a El Vocero que los inversionistas privados del proyecto decidieron trasladar sus locaciones principales a otra isla del Caribe, atraídos por la calidad de sus instalaciones y la riqueza de sus paisajes.

Según explicó, el destino elegido cuenta con estudios de gran escala y amplias extensiones de cañaverales que serán aprovechadas como parte de la escenografía.

Sin embargo, lamentó que, tras quedar Puerto Rico fuera como sede de la fotografía principal, se optara por evaluar otros proyectos.

La razón no fue artística, sino práctica: infraestructura, espacio y costos, y República Dominicana durante una década se posiciona como un destino fílmico que se adapta a las condiciones del mercado extranjero.

Para abril, la decisión ya estaba tomada.

Los autores de canciones como Bellacoso y Cántalo se unirán en Porto Rico, un filme que busca capturar el alma de una isla, comenzaría a filmarse en otra.

Marianna Vargas, titular de la Dirección General de Cine (Dgcine), hizo referencia al artista puertorriqueño Residente, quien ha publicado abiertamente el casting call para una producción que se rueda en el país.

“Eso nos da no solamente visibilidad, sino nos consolida como país destino de filmación”, afirmó.

Y no es para menos, Bad Bunny registra 104,614,570 oyentes mensuales en Spotify, y su residencia en Puerto Rico generó US$ 377 millones a la economía local.

Parte del imaginario visual que hoy rodea a Bad Bunny también tiene raíces dominicanas.

Las escenas del cañaveral utilizadas en su presentación del Super Bowl no se recrearon en Puerto Rico, sino en República Dominicana, donde la producción encontró las condiciones ideales para construir ese paisaje simbólico.

Lo más llamativo es que, detrás de esa estética poderosa, hubo participación local: estudiantes dominicanos del Intec formaron parte del rodaje, integrándose como extras y apoyo en una puesta en escena que terminó siendo vista por 124,9 millones, según la NFL y CNN en Español.

Los incentivos que acercaron Porto Rico a Quisqueya

Detrás de ese giro hay números.

En Puerto Rico, los incentivos fiscales, regidos por la Ley 60-2019, pueden alcanzar hasta un 40 % en ciertos casos, pero están limitados por un tope anual de US$ 38 millones. Ese límite, sumado a decenas de proyectos compitiendo por los mismos fondos, reduce la viabilidad de producciones grandes.

De hecho, el medio puertorriqueño Wapa reportó que Carlos Fontán, exdirector de la oficina de incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), explicó que, aunque los créditos contributivos pueden aplicarse a este tipo de producciones, están limitados a US$ 38 millones por año fiscal.

Asimismo, señaló que por cada dólar invertido por el gobierno en estos incentivos, se recuperan cerca de 50 centavos, lo que implica un déficit.

Mientras tanto, República Dominicana ha construido una infraestructura cinematográfica robusta y competitiva en la región.

El resultado: una historia sobre identidad que tuvo que migrar para poder contarse.

Y mientras el casting avanza, con convocatorias como la de VHO Casting y el respaldo de productores como Alejandro González Iñárritu, la conversación dejó de ser solo sobre cine.

La presencia de estas producciones confirma lo que la propia DGCine ha documentado: en 2025 se filmaron 22 películas y series internacionales en el país con una inversión de RD$ 776.4 millones, y las plataformas de streaming han consolidado su presencia en República Dominicana como destino fílmico estratégico.

Incentivos fiscales impulsan el cine en el Caribe

En julio del 2024, ACENTO resaltó que los incentivos fiscales impulsan el cine en la región del Caribe.

Estas leyes cinematográficas que han convertido a esta región atractiva para los productores y directores internacionales como los europeos, asiáticos y norteamericanos, y, a la vez, dinamizan las economías nacionales con divisas, creación de puestos laborales e impacto de manera indirecta.

No solo en Quisqueya esta estrategia fiscal se ejecuta, sino en toda la región donde casas productoras y los independientes ven a la región como un lugar para producir su filmografía.

Puerto Rico República Dominicana La Ley 60-2019 ofrece hasta 40 % de crédito fiscal a residentes y 20 % a no residentes. La Ley de Cine otorga 2 5% de crédito transferible, pero exige inversión mínima de US$ 500,000. La política cultural tiene un tope anual que limita grandes producciones, de US$ 38 millones. El gasto tributario para el cine será de RD$ 4,778 millones en exenciones para este 2026. Existe un proyecto de ley que ascendería a US$ 100 millones el límite por año fiscal y 10 % destinados a producciones locales y documentales. El país ajustó el presupuesto de los largometrajes nacionales de ficción a un tope de RD$ 75 millones y los documentales a RD$ 25 millones. El exgobernador Ricardo Rosselló dijo que el país seria el escenario para rodar Primal con un presupuesto de US$ 31 millones en 2018. El país enfrenta el posible arancel del 100 % impuesto por Donald Trump a las películas grabadas fuera de Estados Unidos. Los proyectos fílmicos elegibles deben tener un egreso mayor de US$ 50,000, mientras que los cortometrajes y documentales menor de US$ 25,000. El artículo 34 los productores pueden financiar el 100 % del valor invertido a través del ISR, y el artículo 39, con un crédito fiscal transferible del 25 % del gasto que se ejecute en el país. Las industrias creativas generan US$ 8.7 mil millones en impacto económico y 87,708 empleos, según Invest Puerto Rico. Unas 103 validaciones de proyectos, 2,206 empleos directos y una recaudación fiscal de RD$ 297 millones por Itbis e ISR.

Marianna Vargas dejó claro que las grandes producciones de Hollywood están de regreso en suelo dominicano.

“No es secreto para nadie lo que ya está en la prensa. Ellos mismos publicaron en The Hollywood Reporter toda la información”, dijo entre risas, en una alusión directa a la presencia del actor Keanu Reeves, quien fue captado en Boca Chica mientras filma su primera película de acción fuera de la saga John Wick, dirigida por Tim Miller.

Vargas, quien participó en la redacción de la Ley de Cine 108-10, valoró que tras 16 años la legislación ha permitido crear infraestructura de primer nivel:

“Comenzamos a ver cómo República Dominicana comienza a contar sus propias historias a través de distintos formatos”, dijo.

Y agregó que el impacto va más allá de lo económico: “La cultura expresada a través del audiovisual que viaja. La mejor manera para sacarla fuera del país es a través del audiovisual”.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más