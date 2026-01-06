Para muchos, el cine no solo debe entenderse como un bien intangible y una exportación de servicios modernos, sino también como una herramienta clave para preservar el legado cultural de un país. No obstante, su valor trasciende lo simbólico: la industria cinematográfica debe analizarse por su capacidad de generar empleos, atraer inversión extranjera y aportar recursos al Estado, especialmente tras la implementación de la Ley de Cine que redefinió su desarrollo.

En 2025, el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (Cipac) validó RD$ 3,290.4 millones en proyectos cinematográficos, una cifra que representa una caída del 70.2 % frente a los RD$ 11,070 millones aprobados en 2024. En términos absolutos, la reducción equivale a RD$ 7,779.6 millones.

El mayor desplome se produjo en los montos validados bajo el Artículo 39, dirigido a proyectos extranjeros. Este renglón pasó de RD$ 1,867.5 millones en 2024 a apenas RD$ 284.9 millones en 2025, lo que supone una contracción de más de una sexta parte y una pérdida de RD$ 1,582.6 millones.

En cuanto a las producciones audiovisuales nacionales, acogidas al Artículo 34, el retroceso interanual fue de 40.2 %. Los montos validados descendieron de RD$ 3,600.1 millones a RD$ 2,150.6 millones, para una diferencia de RD$ 1,449.5 millones.

Período Monto validado Artículo 34 Artículo 39 2021 2,660 695 491 2022 13,312 2,534 2,694 2023 15,906 3,088 3,204 2024 11,070 3,600 1,867 2025 3,290 2,150 284

Ante esta variación negativa en los últimos dos años en la aprobación de proyectos internacionales, la Dirección General de Cine (Dgcine) informó que los resultados “deben verse como el resultado de factores coyunturales”.

Detalló que el 2024 incluyó largometrajes extranjeros de “gran escala que elevan de manera atípica la base de comparación”, acción que estuvo condicionada por el reordenamiento de la industria cinematográfica internacional tras las huelgas y ajustes presupuestarios de los estudios y plataformas de videos de suscripción “lo cual ha desplazado decisiones de inversión y cronogramas hacía ejercicios posteriores”.

“Por ello, los montos validados deben leerse como un indicador administrativo dentro de un ciclo más amplio”, afirmó la Dgcine a ACENTO.

En 2023, el monto total validado por el Cipac ascendió a RD$ 15,905.8 millones, un crecimiento de 19.4 % respecto a los RD$ 13,311.9 millones del año anterior y 5.9 veces más comparado con el 2021 (RD$ 2,659.9 millones).

En 2023, las producciones internacionales tuvieron un monto validado de RD$ 3,204.3 millones, superior a los RD$ 3,088.3 millones de las nacionales, explicado, según la Dirección General de Cine (Dgcine), por largometrajes con gran presupuesto.

Las validaciones del Artículo 34 pasaron de RD$ 695.2 millones en 2021 a RD$ 2,533.7 millones, mientras que las del Artículo 39 variaron de RD$ 491.1 millones a RD$ 2,694.5 millones en igual período.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más