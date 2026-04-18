El cine no siempre supo contar historias. Al principio, simplemente mostraba cosas. Un tren llegando a una estación. Obreros saliendo de una fábrica. Pequeños momentos capturados sin intención de ir más allá. Lo sorprendente no era lo que se veía, sino el hecho mismo de poder verlo en movimiento.

Con el tiempo, eso cambió. Pero no de forma ordenada.

La narrativa cinematográfica no avanzó como una línea recta. Más bien fue un proceso irregular, lleno de rupturas, descubrimientos y momentos en los que alguien entendió algo antes que los demás. Guerras, avances tecnológicos, cambios sociales… todo eso fue empujando al cine hacia nuevas formas de contar.

Cuando el cine solo observaba

En 1895, en París, los hermanos Louis y Auguste Lumière presentaron el cinematógrafo. En ese momento, nadie hablaba de narrativa. Era, simplemente, una invención asombrosa. Las primeras proyecciones no buscaban contar historias. Eran registros: escenas cotidianas, instantes capturados casi como si el mundo se estuviera mirando a sí mismo por primera vez.

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No había personajes, ni conflictos, ni estructura. Solo imágenes en movimiento. Sin embargo, algo empezó a cambiar.

Georges Méliès, ilusionista antes que cineasta, vio en ese aparato algo distinto. No solo una herramienta para registrar la realidad, sino para transformarla. Empezó a experimentar: desapariciones, cambios de escena, trucos visuales que hoy parecen simples, pero que en su momento abrían posibilidades completamente nuevas.

Películas como Viaje a la Luna (1902) no solo mostraban algo. Proponían una idea. Aun así, el cine estaba dando sus primeros pasos. No había reglas claras. Ni siquiera estaba del todo claro qué podía llegar a ser.

Cuando el cine empezó a organizarse

Con el paso de los años, el cine fue encontrando cierta lógica interna.

Directores como D. W. Griffith comenzaron a utilizar el montaje de una manera más intencional. Ya no se trataba solo de unir imágenes, sino de darles sentido.

Poco a poco, el espectador empezó a entender:

Quién era importante en la historia

Qué estaba en juego

Por qué las cosas ocurrían

La idea de causa y efecto comenzó a tomar forma.

Películas como The Birth of a Nation (1915) mostraron hasta dónde podía llegar este lenguaje, aunque hoy también obligan a mirar críticamente su contenido.

En cualquier caso, algo era evidente: el cine ya no solo mostraba, empezaba a contar.

Cuando contar se volvió sistema

Durante la Edad de Oro de Hollywood, el cine alcanzó un nivel de precisión difícil de ignorar. La industria se organizó, los géneros se definieron y las historias comenzaron a construirse bajo ciertas reglas que funcionaban.

Había musicales, cine negro, westerns, animación; cada uno con su propio tono, su propio ritmo, su propia forma de conectar con el público.

El Código Hays, vigente desde 1934, impuso límites claros sobre lo que podía mostrarse. Y, curiosamente, esas restricciones obligaron a los cineastas a ser más creativos: sugerir en lugar de mostrar, insinuar en lugar de afirmar.

Todo estaba diseñado para que el espectador no pensara en el mecanismo detrás de la película. La historia debía sentirse natural, casi inevitable, y funcionaba muy bien.

Cuando el cine empezó a hacerse preguntas

Después de la guerra, ese sistema empezó a mostrar grietas. En 1948, en Italia, películas como Ladri di biciclette de Vittorio De Sica propusieron algo distinto. Historias más cercanas, más simples en apariencia, pero también más honestas.

No había héroes claros. No había finales necesariamente cerrados. Ese cambio no se quedó ahí. En Francia, la Nouvelle Vague rompió muchas de las reglas establecidas.

En Suecia, Ingmar Bergman exploró temas más existenciales. El cine empezó a incomodar un poco más. Los personajes dudaban. Las historias no siempre ofrecían respuestas. El silencio empezó a tener peso.

Ya no se trataba solo de contar bien una historia. Se trataba de entender qué significaba contarla.

Personajes más complejos, mundos menos claros

En Estados Unidos, el contexto social también se filtró en el cine.

El llamado Nuevo Hollywood presentó historias más densas, menos optimistas. Directores como Scorsese, Coppola o Lumet trabajaron con personajes que no eran fáciles de clasificar. Películas como Taxi Driver (1976) o The Godfather (1972) mostraban protagonistas que no necesariamente eran modelos a seguir.

Había contradicciones, zonas grises, decisiones difíciles de justificar. No crecí en esa época, pero hubo algo en El Padrino que me hizo entenderla.

Más que una referencia obligatoria, fue una entrada personal e inesperada a ese tipo de cine: uno más pausado, más tenso, donde lo importante no siempre se dice en voz alta. Ahí empecé a notar que las historias podían incomodar… y aun así quedarse contigo.

El regreso del espectáculo

Luego vino otro giro.

Con Spielberg y Lucas, el cine recuperó estructuras más claras, más directas. Pero lo hizo a gran escala. El blockbuster no solo buscaba contar una historia, sino generar una experiencia. Algo que se viviera en colectivo.

Películas como E.T. o Indiana Jones demostraron que una narrativa sencilla podía tener un impacto enorme si estaba bien construida. Y, en medio de todo eso, apareció Volver al Futuro.

Una película que, al menos para mí, dejó algo claro: el cine también podía ser puro disfrute. Sin necesidad de complicarse. Sin dejar de estar bien hecho, aunque si lo estaba.

Fue lo que me hizo volver atrás, reencontrarme con ese lado más directo del cine… incluso regresar a Superman, al de Christopher Reeve, y entender que ahí también había algo que valía la pena.

El espectáculo no reemplazó a la historia. La amplificó.

Romper las reglas (porque ya las conocíamos)

Para este punto, el público ya entendía cómo funcionaban las historias. Y eso permitió algo interesante: empezar a romperlas. Directores como Tarantino, Fincher o Nolan jugaron con el tiempo, con la estructura, con la percepción.

Películas como Pulp Fiction, Fight Club o Memento exigían un poco más del espectador. Había que reconstruir, conectar, prestar atención. Pero, al mismo tiempo, algo más empezaba a cambiar en la forma en que consumíamos imágenes.

Cuando la acción empezó a decir algo más

En ese contexto, The Matrix (1999) marcó un punto importante. No solo por su estética, sino por la forma en que integró la acción dentro del discurso. Las escenas no estaban ahí solo para impresionar. También explicaban ideas.

Había una relación más directa entre lo que se veía y lo que significaba. Sin hacer ruido, el cine empezaba a exigir otro tipo de atención.

El espectador ya no solo mira

Con la expansión de internet y las redes sociales, la relación con las historias cambió. Series como Lost mostraron algo nuevo: el público no solo veía, también interpretaba, discutía, proponía teorías.

La experiencia dejó de ser individual.

Al mismo tiempo, surgieron universos narrativos más amplios, como el de Marvel, donde cada historia formaba parte de algo mayor. El espectador empezó a involucrarse de otra manera. Ya no era solo receptor.

Cuando los datos empiezan a influir en la forma

En los últimos años, el análisis de datos ha comenzado a influir en cómo se construyen las historias.

Plataformas como Netflix observan patrones de comportamiento: cuándo una persona deja de ver algo, cuándo se distrae, qué la hace quedarse.

A partir de ahí, se toman decisiones.

En enero de 2026, Ben Affleck y Matt Damon comentaron que, se les pidió ajustar elementos narrativos en función de estos hábitos:

Reforzar información clave a lo largo de la historia

Introducir elementos de impacto en los primeros minutos

Evitar ambigüedades excesivas

No se trata de reemplazar la creatividad, pero sí de condicionarla.

Dos formas de contar, un mismo lenguaje

Hoy conviven distintas maneras de narrar. Algunas más directas, pensadas para una comprensión inmediata. Otras más pausadas, más abiertas, que exigen algo más del espectador.

Ambas responden a su tiempo. El cine siempre ha cambiado.

Seguirán existiendo propuestas que entiendan el cine como un arte, capaces de involucrar al espectador más allá del formato o la pantalla, ya sea en una sala o en casa, y de despertar sus sentidos, su atención… y su manera de mirar.

Porque, mientras todo esto ocurre, uno puede salir de una sala después de ver Hamnet y, horas más tarde, continuar una historia como Peaky Blinders desde casa, entendiendo que el cine sigue encontrando distintas formas de llegar.

Tal vez no se trata de dónde lo vemos, sino de cómo lo miramos, y en ese espacio, todavía hay lugar para todos.

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Marc Mejía Crítico de cine Marc Mejia, crítico de cine y gestor desde Cinemaforum, de creación de nuevos públicos educados en cine. Con más de 20 años de experiencia en la difusión de la industria cinematográfica a nivel local e internacional, Marc ha consolidado su reputación no solo como crítico de cine, sino también como un profundo conocedor y cineasta activo en la escena local. Su pasión por el cine fue influenciada desde su infancia por su padre, Pericles Mejía . Editor de www.cinemadominicano.com, portal creado por su padre en 2004. Ver más