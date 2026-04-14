La novena película de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, Interior apartamento día, reafirma preocupaciones temáticas persistentes en la filmografía de estos dos realizadores, al mismo tiempo, radicaliza su apuesta formal al concentrar nuevamente el drama en espacios domésticos, convirtiéndolos en un microcosmo afectivo y simbólico.

Los dos personajes protagónicos que construye Israel Cárdenas, como guionista, apunta a la exploración de los vínculos humanos y una aproximación sensorial a los espacios.

En el inicio, los realizadores exponen a sus dos protagonistas Omar (Juliano Kunert) y Nini (Maia Otero) deslizando un estilo de “nouvelle vague”, con una voz narradora que expone inmediatamente la relación que poseen ambos personajes.

La relación entre ellos no se construye a partir de grandes eventos, sino mediante una sucesión de gestos cotidianos, silencios y conflictos latentes que se intensifican progresivamente, de ayuda mutua y de un acuerdo tácito de cuidado para su gata ciega llamada Luna.

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De esta manera deciden vivir juntos para sobrevivir a los gastos cotidianos y donde el sexo es una opción más de esa dependencia psicológica.

Por eso, el sexo entre ellos no busca la exaltación de las vivencias cotidianas, más bien la expone como una consecuencia natural del estado de las cosas, del vivir juntos, de explorar lo habitual como si fuera un remedio para contrarrestar la vorágine del trabajo.

Este filme no busca resolver el conflicto de la pareja, sino exponer su desgaste como un proceso inevitable, subrayando la dificultad de sostener un proyecto afectivo en un contexto de incertidumbre profesional.

Ambos se mueven en un mundo laboral de campañas y contenidos editoriales y esto, aunque orbitan entre elementos iguales, existe una irrebatible separación.

La obra no solo articula una poética de la intimidad, sino que convierte el espacio en un escenario que condiciona la dinámica de los personajes. Allí el apartamento se presenta como un lugar de intimidad y refugio, pero también como un espacio de confinamiento donde emergen tensiones reprimidas.

Y esto se revela cuando Omar y Nina cambian de contexto espacial por una oferta de trabajo que le ofrecen a Nina, por lo cual tienen que trasladarse por un tiempo a una zona costera. Esta decisión rompe con la dinámica de los espacios a los que estaban acostumbrados, la relación entre ambos se vuelve distinta y temerosa desde la perspectiva de Omar.

Aquí se va exponiendo la fragilidad de la vida en esta pareja contemporánea donde el amor inicial, representado en escenas de cercanía física y complicidad, se ve progresivamente erosionado por las diferencias profesionales y las frustraciones individuales. La ambición, lejos de ser un motor de crecimiento, se convierte en un factor de disgregación.

El tratamiento de la intimidad es particularmente significativo. Laura e Israel evitan la espectacularización del conflicto y optan por una representación contenida, donde el cuerpo y la proximidad física funcionan como indicadores del estado emocional de los personajes, incluso cuando este acto es compartido con otros.

La presencia de la gata ciega, Luna, introduce una dimensión simbólica que refuerza la idea de una convivencia marcada por la dependencia y la vulnerabilidad.

Este elemento, aparentemente anecdótico, actúa como metáfora de la incapacidad de los personajes para “ver” con claridad el deterioro de su relación.

En el plano del lenguaje cinematográfico, la puesta en escena se caracteriza por encuadres cerrados donde la cámara adopta una posición observacional, evitando movimientos innecesarios, privilegiando la duración del plano y ofreciendo una economía formal y donde la lógica de su montaje evita el artificio y refuerza la sensación de inmediatez, construyendo una experiencia espectatorial inmersiva.

La trayectoria de Israel y Laura, Interior apartamento día puede leerse como una continuación de preocupaciones que ya estaban presentes en obras anteriores como La hembrita (2023) o La fiera y la fiesta (2019), películas que se centran en personajes en tránsito, afectos rotos y en la exploración de identidades en crisis.

En el contexto internacional, la película dialoga con corrientes como el cine de bajo presupuesto y el realismo íntimo, así como con las nuevas olas latinoamericanas que han privilegiado narrativas minimalistas y enfoques autorales.

Asimismo, su énfasis en la vida cotidiana la acerca a ciertas tendencias del cine independiente global.

El título Interior apartamento día funciona como una declaración estética y conceptual que condensa el programa formal de la película, remite directamente al lenguaje técnico del guion cinematográfico —“interior / apartamento / día”—, una convención utilizada para describir el espacio y el tiempo de una escena.

Sin embargo, en este caso, el título trasciende su función descriptiva para convertirse en una clave de lectura: la película no solo ocurre en ese espacio y en ese tiempo, sino que se define completamente a partir de sus personajes.

De esta manera, ese “Interior” sugiere un encierro físico, pero también una inmersión en la interioridad emocional de los personajes.

“Apartamento” delimita el universo diegético y subraya la importancia del espacio doméstico como eje estructurador, uno reducido, cotidiano y compartido y “Día” introduce una dimensión temporal que, lejos de ser neutra, resulta significativa.

La luz diurna, asociada tradicionalmente con la claridad y la transparencia, contrasta con la opacidad emocional de los personajes.

Dentro del contexto del cine dominicano contemporáneo, este film representa una apuesta significativa por un cine de autor que se distancia de las fórmulas comerciales predominantes.

En un panorama donde la industria busca consolidarse, obras como esta contribuyen a diversificar las narrativas y a posicionar al país en el circuito del cine de festivales, consolidando a Israel y a Laura como figuras claves en la evolución estética del cine dominicano.