La presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional asignó mediante sorteo aleatorio a la Segunda Sala Penal el conocimiento del juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó decenas de heridos.

El 8 de abril de 2025 ocurre el colapso del techo de la discoteca Jet Set dejando un total de 236 víctimas y más de un centenar de personas sobrevivientes.

La decisión fue adoptada conforme a las disposiciones procesales vigentes, debido a que el delito imputado a los hermanos Espaillat contempla una pena que no supera los dos años de prisión, por lo que el proceso debe ser conocido por un tribunal unipersonal.

En ese sentido, la magistrada Clara Luz Almonte será la encargada de dirigir el juicio y de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la defensa y los querellantes, para determinar la responsabilidad penal de Antonio Espaillat, propietario del centro de diversión, y de Maribel Espaillat, quien se desempeñaba como administradora del establecimiento al momento del desplome.

Asimismo, se espera que en los próximos días la Segunda Sala Penal notifique oficialmente a todas las partes sobre la fecha en que iniciará el juicio de fondo, en el que serán debatidas las pruebas recopiladas durante la investigación.

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El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para llevar a juicio a los imputados por presuntas negligencias relacionadas con las condiciones estructurales del establecimiento.

Con la designación de la Segunda Sala Penal y de la magistrada Clara Luz Almonte, el expediente entra en una nueva etapa, encaminada al conocimiento del juicio de fondo que definirá la responsabilidad de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

Tragedia del Jet Set

La madrugada del 8 de abril de 2026, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras se desarrollaba una presentación artística, provocando la muerte de 236 personas y dejando cientos de heridos.

Flores marchitas. Foto: © Mery Ann Escolástico

Ruinas del Jet Set. Foto: © Mery Ann Escolástico

El hecho es considerado una de las peores tragedias ocurridas en un centro de entretenimiento en la historia del país.

El caso fue enviado a juicio el 15 de junio de 2026

El 15 de junio de 2026, el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, al considerar que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para que ambos enfrentaran un juicio de fondo por el colapso del establecimiento.

Juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional

Durante la audiencia preliminar, el magistrado mantuvo la calificación jurídica de homicidio involuntario, rechazó la solicitud de variar las medidas de coerción impuestas a los imputados y ordenó medidas conservatorias sobre bienes de los acusados y de terceros civilmente demandados por un monto de 500 millones de pesos. Con esa decisión, el expediente pasó a la fase de juicio de fondo, en la que un tribunal determinará la responsabilidad penal de los procesados por la tragedia que dejó 236 fallecidos.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más