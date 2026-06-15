Un amplio despliegue de la Policía Nacional se observa en las afueras del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde este lunes está prevista la lectura de la decisión sobre el caso Jet Set. Decenas de agentes se mantienen apostados en los accesos y áreas circundantes al tribunal, mientras aumenta la expectativa por el fallo que determinará si los imputados serán enviados a juicio de fondo. Por el momento, el entorno permanece bajo vigilancia reforzada y con presencia de medios de comunicación a la espera de la decisión judicial

En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se concentra la atención de todo el país. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene en sus manos una de las decisiones más trascendentes de la justicia dominicana en años recientes: determinar si Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, serán enviados a juicio de fondo.

Por la magnitud del caso, la audiencia fue trasladada al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con mayor capacidad para recibir a las decenas de víctimas, familiares, abogados y periodistas que siguen el proceso.

¿Qué se decide hoy?

El tribunal deberá resolver dos puntos cruciales:

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Si existen elementos suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo por los hechos que provocaron la muerte de 236 personas y dejaron a más de 180 heridas el 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo del establecimiento.

para enviar a los imputados a juicio de fondo por los hechos que provocaron la muerte de y dejaron a el 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo del establecimiento. Si cambia la calificación jurídica del caso : mientras el Ministerio Público sostiene la acusación por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, varios querellantes exigen que los hechos sean recalificados como homicidio voluntario , lo que implicaría penas significativamente mayores.

El caso en cifras

Dato Detalle Fecha del colapso 8 de abril de 2025 Fallecidos 236 personas Heridos Más de 180 Páginas de la acusación 156 Medida de coerción Garantía económica de RD$50 millones + impedimento de salida Juez Raymundo Mejía Duración del proceso 12 meses

El camino hasta hoy

El proceso arrancó formalmente el 19 de junio de 2025, cuando se impuso la medida de coerción a los imputados. Desde entonces, el expediente acumuló peritajes técnicos, recursos de apelación, incidentes procesales y la incorporación de nuevas partes, incluyendo el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas.

El 7 de noviembre de 2025, el Ministerio Público presentó una acusación formal de 156 páginas. Tras meses de audiencias, el 1 de mayo de 2026 se cerraron los debates y el caso quedó en estado de fallo, fijándose para hoy, 15 de junio, la lectura de la decisión.

Lo que esperan las víctimas

Para los familiares de los 236 fallecidos, este fallo va mucho más allá de un tecnicismo jurídico. La principal demanda es que el juez varíe la calificación a homicidio voluntario, entendiendo que las condiciones del establecimiento y la negligencia de sus propietarios no pueden ser tratadas como un simple accidente.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más