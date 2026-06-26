La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) expresó su respaldo a la modificación aprobada por el Senado de la República a los artículos 36 y 172 de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al tiempo que exhortó a la Cámara de Diputados a convertir la iniciativa en ley con la mayor celeridad.

La organización calificó la reforma como un paso decisivo para fortalecer la capacidad financiera de los gobiernos locales, proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de gestión de residuos sólidos.

El director ejecutivo de Fedodim, Pedro Richardson, sostuvo que la optimización de la Contribución Especial representa la herramienta clave para asegurar el financiamiento del Fideicomiso DO Sostenible y avanzar hacia una economía circular en los municipios y distritos municipales del país.

Richardson señaló que la modificación responde a criterios de equidad y proporcionalidad financiera, al tiempo que permitirá consolidar el flujo de recursos necesarios para la implementación plena de la Ley 225-20.

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Asimismo, destacó que la iniciativa incorpora beneficios para los contribuyentes registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al establecer un mecanismo de pago semestral de la Contribución Especial, permitiendo a las empresas realizar un 50 % del pago en junio y el restante al cierre de su ejercicio fiscal, lo que reduce el impacto sobre su liquidez.

Fedodim reiteró que los gobiernos locales están preparados para colaborar en la fiscalización de estos recursos y fortalecer los servicios de recolección, transferencia y manejo de residuos, con el propósito de garantizar el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

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