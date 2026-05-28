Movimiento Justicia Jet Set rechaza nuevo peritaje presentado por defensa de los hermanos Espaillat

El Movimiento Justicia Jet Set rechazó el informe pericial independiente presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat en el proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, al considerar que el documento constituye “un intento de encubrir la negligencia”.

El informe técnico, solicitado por los imputados a través de sus abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, concluye que el desplome de la estructura habría sido provocado por una combinación de defectos de construcción y un deterioro progresivo de los elementos estructurales, descartando como causa principal una sobrecarga del techo.

La defensa de los hermanos Espaillat presentó la experticia luego de rechazar el peritaje elaborado por el Ministerio Público dentro de la investigación sobre la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, donde fallecieron 236 personas.

Tras darse a conocer el documento, el Movimiento Justicia Jet Set emitió un comunicado en el que cuestionó las conclusiones del informe y afirmó que el mismo “carece de rigor técnico y busca manipular la verdad”.

“El nuevo peritaje contradice la evidencia y la realidad”, sostuvo la organización, señalando que la experticia ignora elementos fundamentales como la supuesta sobrecarga real provocada por equipos pesados, remodelaciones y sistemas instalados sobre el techo de la discoteca.

Asimismo, el movimiento indicó que el propio informe admite un deterioro acumulado durante años en la estructura, situación que, a su juicio, lejos de exonerar responsabilidades, compromete aún más a los imputados.

“Ignora el deber de cuidado. Si sabían del deterioro, tenían la obligación de inspeccionar y mantener”, expresó la organización en su pronunciamiento público.

El colectivo también cuestionó el valor probatorio del informe, alegando que el mismo aún no ha sido contradicho ni validado dentro del proceso judicial.

No es ciencia. Es una estrategia para comprar la impunidad, manifestó el Movimiento Justicia Jet Set, al reiterar su reclamo de justicia por las víctimas mortales del desplome.

Opinión de abogados sobre el contraperitaje

En el día de ayer abogados representantes de las víctimas afirmaron que el contraperitaje encargado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, lejos de favorecer a los imputados, termina reforzando la acusación por homicidio involuntario al confirmar la existencia de defectos de construcción y un deterioro estructural progresivo en la edificación.

El jurista Carlos Salcedo sostuvo que las conclusiones del informe independiente evidencian una negligencia prolongada en el tiempo y respaldan la teoría del Ministerio Público sobre las causas del colapso ocurrido el 8 de abril de 2025.

A su juicio, el documento aportado por la propia defensa constituye un elemento que fortalece la responsabilidad penal de los imputados dentro del proceso judicial.

De su lado, la abogada Laura Acosta afirmó que la nueva experticia coincide con hallazgos ya contenidos en la acusación oficial, al señalar fallas estructurales y condiciones que, según indicó, hacían previsible el riesgo de colapso.

Fallo del caso 15 de junio

Para el próximo 15 de mayo se espera que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emita su decisión sobre si existen o no elementos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más