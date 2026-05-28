La Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Defensa (MIDE) pusieron en marcha el proceso de captura de datos biométricos y entrega de la nueva cédula de identidad para los miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas. El inicio de la jornada fue encabezado por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

La iniciativa beneficiará a aproximadamente 97, 000 miembros de las instituciones castrenses, como parte de los esfuerzos conjuntos orientados a facilitar el acceso oportuno a los servicios de identificación y actualización de datos del personal militar.

Durante el acto, el presidente de la Junta Central Electoral subrayó la importancia de llevar los servicios de cedulación a los miembros de las Fuerzas Armadas mediante la habilitación de centros de captura de datos y entrega de cédulas en distintos recintos militares, con el fin de agilizar y facilitar el proceso para el personal activo y retirado.

Defensa agradece apoyo de la JCE

De su lado, el ministro de Defensa agradeció al magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo y al Pleno de la JCE por acoger la solicitud institucional que permitió la habilitación de centros de captura de datos y entrega de cédulas en el Ministerio de Defensa, la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, la Comandancia General de la Armada de República Dominicana, la Base Aérea “27 de Febrero” y otras instalaciones de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

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El teniente general Fernández Onofre informó además que se realizan los aprestos necesarios para habilitar nuevos centros de cedulación en distintos puntos del país, con el propósito de facilitar el acceso al proceso a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto activos como retirados.

Jornada forma parte del plan nacional

La jornada forma parte del proceso nacional de renovación de la cédula impulsado por la Junta Central Electoral, y representa un importante paso para fortalecer la actualización y modernización de los servicios dirigidos al personal militar.

Liranzo se hizo acompañar por miembros del Pleno del organismo electoral, mientras que el ministro de Defensa estuvo acompañado de su esposa y presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA), Varinnia Durán de Fernández.

El acto contó con la presencia de miembros del Estado Mayor General y Conjunto de las Fuerzas Armadas.