Colapso del Jet Set fue por defectos estructurales y deterioro progresivo, y no por sobrecarga, según peritaje solicitado por los hermanos Espaillat

Un informe pericial independiente depositado ante el juez Reymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concluyó que el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, habría sido provocado por una combinación de defectos de construcción y un deterioro progresivo de los elementos estructurales, descartando como causa principal una sobrecarga de la estructura.

Este informe fue solicitado por los señalados en este proceso judicial Antonio y Maribel Espaillat, a través de sus abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, al no aceptar el peritaje presentado por el Ministerio Público.

Antonio y Maribel Espaillat siendo trasladados a audiencia sobre el caso Jet Set en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El órgano persecutor presento un peritaje realizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), donde establece que el colapso se produjo por un fallo en las vigas provocado por una presunta sobrecarga de equipos e instalaciones añadidas en los últimos años en el techo.

Datos del informe de los Espaillat

El documento, elaborado por especialistas internacionales de las firmas Wiss, Janney, Elstner Associates, Exponent y Structures & Inspections Engineering, fue entregado formalmente al tribunal el pasado 14 de mayo de 2026 como parte del expediente judicial relacionado con la tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos.

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Según el informe, los expertos discrepan de algunas conclusiones del peritaje realizado por los investigadores gubernamentales y sostienen que las cargas adicionales existentes sobre el techo no habrían sido suficientes para provocar el desplome si las vigas hubiesen sido construidas correctamente y no presentaran daños acumulados.

Los peritos indicaron que la causa más probable del colapso fue el efecto combinado de deficiencias constructivas que redujeron la resistencia de los elementos estructurales desde su diseño original y un proceso gradual de deterioro que provocó fracturas en los tendones del sistema de postensado, debilitando progresivamente la capacidad de carga de la estructura.

En otro apartado, el informe aborda la posibilidad de una explosión como factor desencadenante del colapso. Para ello fueron analizadas muestras de escombros y otros materiales mediante técnicas especializadas de laboratorio, incluyendo cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS), cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía iónica (IC).

Los resultados revelaron que no se detectaron compuestos orgánicos comúnmente asociados a explosivos ni la presencia de clorato o perclorato, sustancias frecuentemente vinculadas con materiales explosivos.

Aunque se encontraron nitratos y nitritos en varias muestras, los expertos señalaron que estos compuestos son comunes en materiales cementicios, suelos y aguas, por lo que su presencia aislada no constituye evidencia de explosivos.

No obstante, los investigadores aclararon que la ausencia de residuos explosivos no permite descartar completamente esa hipótesis. Explicaron que parte de los escombros del techo no fueron preservados ni documentados adecuadamente y que otros materiales permanecieron expuestos durante aproximadamente un año a la intemperie antes de ser examinados, condiciones que pudieron afectar la detección de posibles rastros químicos.

El informe fue depositado junto a anexos y copias digitales para conocimiento del tribunal y de las partes involucradas en el proceso judicial que busca establecer las responsabilidades por una de las mayores tragedias ocurridas en la República Dominicana.

Marcha por el cambio de la calificación jurídica

El pasado 17 de mayo el Movimiento Justicia Jet Set realizó una marcha que inició en el Parque Independencia y recorrerá distintas calles de Santo Domingo hasta llegar al Palacio de Justicia, donde familiares de víctimas, sobrevivientes y ciudadanos reclamaron justicia por la tragedia. Asimismo, pidieron la variación de la calificación jurídica de homicidio involuntario a voluntario.

Ciudadanos reclamaron que el caso no quede impune. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026

La tragedia que dejó 236 fallecidos

El 8 de abril del 2025 el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, dejando un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

Escombros del Jet Set bajp lluvia

Tribunal decidirá el 15 de junio

El próximo 15 de junio el tribunal emitirá su decisión sobre si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat López.

Juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más