La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) informa a la ciudadanía que las personas observadas recientemente realizando evaluaciones visuales en el sector Naco, Distrito Nacional, forman parte de la Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos (REED), iniciativa técnica desarrollada por nuestra institución para fortalecer la prevención sísmica y la evaluación estructural en el país.

La actividad correspondía a una práctica de campo supervisada del Diplomado en Evaluación de Edificaciones, realizada como parte del proceso formativo de profesionales para la capacitación en evaluación de vulnerabilidad estructural.

Los participantes, durante las jornadas de práctica de campo desarrolladas del 12 al 15 de mayo, se encontraban debidamente identificados con credenciales institucionales y realizaban únicamente evaluaciones visuales externas, sin la necesidad de acceso al interior de propiedades ni intervenciones de ningún tipo.

Lamentamos que informaciones difundidas fuera de contexto hayan generado confusión y preocupación en algunos ciudadanos, vinculando incorrectamente esta labor académica y técnica con actividades ajenas a nuestra institución.

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Ante esta situación, Onesvie reafirma su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, transparencia y preparación técnica en favor de la prevención y la protección de vidas en República Dominicana.

Asimismo, invitamos a la ciudadanía interesada en solicitar una evaluación de su edificación a informarse a través de nuestros canales oficiales y plataformas digitales, donde encontrará orientación sobre este servicio, ofrecido de manera gratuita.

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