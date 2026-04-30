Una comisión técnica integrada por ingenieros y arquitectos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), junto a especialistas de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, realizó una evaluación en el tramo carretero Ocoa–Cruce de Ocoa, tras los derrumbes registrados a causa de las lluvias.

Durante la jornada, el equipo llevó a cabo inspecciones visuales y levantamientos de campo con el objetivo de analizar las condiciones del terreno y determinar los factores estructurales y ambientales que inciden en el deterioro de esta vía.

De acuerdo con las autoridades, los resultados del levantamiento permitirán identificar las causas del colapso desde una base técnica y científica, así como definir una solución que garantice la seguridad, estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

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Este proceso forma parte de una estrategia integral que incluye estudios geológicos realizados previamente por el Servicio Geológico Nacional (SGN), como parte de las acciones coordinadas para ofrecer una respuesta definitiva a la problemática.

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Solicitud del senador

La intervención responde a una solicitud del senador Aneudy Ortiz Sajiun ante el director general de Onesvie, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, con el propósito de atender de manera oportuna la situación que impacta esta importante conexión vial.

Ortiz Sajiun explicó que, tras varias conversaciones con el ocoeño Milcíades Mejía, se determinó la necesidad de agotar todos los estudios técnicos, geológicos y científicos antes de ejecutar cualquier intervención, a fin de asegurar la toma de decisiones correctas.

El legislador reiteró la importancia de priorizar soluciones responsables, destacando que, aunque la población demanda respuestas inmediatas, su compromiso es impulsar una intervención que garantice la seguridad y la calidad de la obra.

“Sabemos que nuestra gente necesita respuestas, pero más importante aún es asegurar una solución definitiva y bien hecha, que resuelva este problema de manera segura y duradera”, expresó.

Finalmente, informó que el informe será remitido al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la toma de decisiones correspondientes, al tiempo que agradeció la rápida respuesta de Onesvie ante la situación que afecta a la provincia.

Desde Onesvie se reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones competentes para garantizar una solución integral que responda a las necesidades de la provincia y restablezca de forma segura esta importante vía de comunicación.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más