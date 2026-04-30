Un grupo de instituciones públicas y organizaciones sociales desarrolló en Santo Domingo una jornada de formación en tecnología dirigida a niñas y adolescentes, en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC, con el objetivo de incentivar su participación en áreas digitales en un contexto marcado por la persistente brecha de género.

Una jornada formativa con foco en inteligencia artificial

La actividad, realizada en el Centro Cultural Museo de las Telecomunicaciones, reunió a estudiantes de entre 9 y 18 años procedentes de centros educativos de Monte Plata y programas sociales vinculados al Ministerio de la Mujer.

Durante el encuentro, las participantes accedieron a talleres prácticos sobre inteligencia artificial, donde se abordaron aplicaciones básicas, posibles usos y su impacto en la vida cotidiana y el desarrollo económico.

Liceo Pedro Mir

Escuela Básica El Hatillo (Monte Plata)

Escuela Básica El Coquito (Monte Plata)

Programa de Adolescentes Multiplicadoras y Multiplicadores en prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas (Ministerio de la Mujer)

Tecnología y uso seguro del entorno digital

Además de la formación en inteligencia artificial, la jornada incluyó charlas sobre ciberseguridad y uso responsable de internet, así como discusiones sobre los riesgos y dilemas éticos asociados a estas tecnologías emergentes.

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El enfoque buscó no solo despertar interés en áreas STEM, sino también generar conciencia sobre las implicaciones del entorno digital.

Iniciativas para reducir la brecha de género

La actividad forma parte de esfuerzos institucionales para promover el acceso equitativo de niñas y adolescentes a la tecnología, en línea con la conmemoración internacional celebrada cada abril.

En este contexto, programas como los clubes de tecnología y espacios de formación impulsados por organizaciones como CIPAF intentan acercar a las jóvenes al mundo científico y tecnológico desde una perspectiva de género.

Aunque estas iniciativas buscan fomentar vocaciones tecnológicas, especialistas han advertido que la brecha digital de género responde a factores estructurales, como desigualdad en el acceso a dispositivos, conectividad y formación continua.

La participación de estudiantes en actividades puntuales, si bien relevante, plantea el desafío de garantizar continuidad y escalabilidad para lograr un impacto sostenido.

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