República Dominicana se está preparando para incursionar en la economía digital, tanto para atraer capital extranjero como para dinamizar el mercado laboral nacional.

El país se ha caracterizado por ofrecer condiciones a los extranjeros como estabilidad socioeconómica, políticas públicas e incentivos a través de leyes y conectividad con grandes mercados.

Sin embargo, para atraer inversión extranjera para empresas de tecnología de información y comunicación, el país necesita convertir las ventajas en mayor valor agregado y su impacto en el desarrollo nacional dependerá de cómo se enfrenten las brechas.

Brechas de conectividad efectiva.

Brechas de talento.

Concentración geográfica del ecosistema tecnológico y de las inversiones TIC.

Brechas en la articulación productiva.

El informe Plan de atracción de inversión extranjera directa para empresas TIC en República Dominicana 2026-2036 destaca que los principales desafíos se encuentran las brechas de conectividad efectiva.

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El estudio señala que el país presenta desigualdades en el acceso a internet en los hogares y en la calidad del servicio entre territorios. Esta desigualdad limita la participación de toda la población y de empresas locales en la economía digital.

También se identifican brechas de talento, relacionadas con la disponibilidad de un capital humano especializados en tecnológica avanzadas así como con desigualdades de género y territoriales en el acceso, permanencia y desarrollo en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El informe señala, además, la concentración geográfica del ecosistema tecnológico y de las inversiones TIC, lo que restringe el desarrollo de polos regionales y el aprovechamiento del talento fuera de los principales centros urbanos.

El estudio elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también detalla que el país cuenta con “brechas en la articulación productiva”.

Esto significa que el país tiene una integración “aún limitada” entre la inversión extranjera en TIC y el sector empresarial nacional, acción que reduce el intercambio en tecnológica, innovación y encadenamientos productivos.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más