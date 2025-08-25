La audiencia que debía conocer este lunes la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños del colapsado centro nocturno Jet Set, fue suspendida luego de que los querellantes Luisa María Delgado y Rossi Milades Féliz llegaran a un acuerdo con los imputados.

El abogado Plinio Méndez, representante de Gregory Méndez y otros nueve querellantes, denunció irregularidades en el manejo del caso, asegurando que se remitieron las apelaciones a distintos tribunales sin esperar que vencieran todos los plazos procesales.

El tribunal no podía desapoderarse de los expedientes hasta que se cumpliera el último plazo de notificación, pero aun así se permitió administrativamente rechazar recursos sin convocar a nadie para escuchar sus alegatos, indicó Méndez.

El jurista advirtió que este caso pondrá a prueba al sistema judicial dominicano, que a su juicio ya evidencia fallas por el doble rasero con que actúa el Ministerio Público, al no garantizar una justicia pronta y oportuna.

El pasado 8 de agosto, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó las medidas de coerción contra los hermanos Espaillat en el denominado caso Jet Set, al rechazar 26 recursos de apelación de querellantes que pedían prisión preventiva.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El proceso se deriva del colapso del techo de la discoteca Jet Set, propiedad de los Espaillat, ocurrido el 8 de abril de 2025 durante un concierto de merengue del artista Rubby Pérez, quien figura entre las 235 víctimas mortales del siniestro.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más