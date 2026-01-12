El Frente Amplio llamó al sistema de justicia a actuar con firmeza, independencia, estricto apego a la ley y aplicar todo el peso de la ley contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por el Ministerio Público como responsables directos de la tragedia que causó el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, hecho que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos.

La organización política afirmó que este caso no puede quedar atrapado en maniobras dilatorias ni en privilegios derivados del poder económico, ya que se trata de una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente del país.

“Nueve meses después, las familias siguen llorando a sus seres queridos y esperan respuestas. La justicia debe actuar con responsabilidad histórica y sancionar a los culpables, ya que la vida humana no puede seguir siendo sacrificada en nombre del lucro, la negligencia empresarial o la impunidad”, manifestó María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio

Cabrera subrayó, que el país espera que el proceso judicial avance sin presiones y que la audiencia preliminar convocada marque un paso decisivo hacia la verdad y la reparación.

“El Ministerio Público ha presentado pruebas técnicas, peritajes y testimonios que describen una cadena de irresponsabilidades. Lo que corresponde ahora es que los tribunales envíen un mensaje claro: en la República Dominicana nadie está por encima de la ley”, añadió.

La dirigente del Frente Amplio reiteró su solidaridad con las víctimas y sus familias, quienes afirmó no solo reclaman justicia penal, sino también garantías de no repetición y una reforma seria en los protocolos de supervisión de edificaciones y establecimientos de alta concurrencia.

“Esta tragedia debe marcar un antes y un después y que la memoria de las 236 vidas perdidas se convierta en compromiso público contra la negligencia, la corrupción y la impunidad”, concluyó.

